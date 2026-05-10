『劇場版 呪術廻戦 0』見上げて見つめる「るかっぷ」シリーズに「狗巻棘」が登場
メガハウスは、『劇場版 呪術廻戦 0』より「るかっぷ 劇場版 呪術廻戦 0 狗巻棘【限定座布団付き】」(6,710円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて現在予約を受け付けており、2026年10月発送予定。
2026年10月発送予定「るかっぷ 劇場版 呪術廻戦 0 狗巻棘【限定座布団付き】」(6,710円)
『劇場版 呪術廻戦 0』の狗巻棘がいよいよ「るかっぷシリーズ」に登場。
「るかっぷ」は「look up(見上げる)」を元にした造語で、見上げて見つめているような、可愛い仕草が特徴のフィギュアシリーズ。「見上げ＆おすわりポーズ」で、デスクの上などに飾ったとき、通常のフィギュアと比べて目が合いやすくなっており、首は可動で表情をつけることができる。
口元を隠した通常の顔とは別に、素顔ver.の差し替え頭部パーツがセットになっており、既存のるかっぷシリーズと並べるとより世界観が広がる。
なお、“限定ミニ座布団”が付属しているのはプレミアムバンダイ限定となっている。
(C) 2021 「劇場版 呪術廻戦 0」製作委員会 (C)芥見下々／集英社
2026年10月発送予定「るかっぷ 劇場版 呪術廻戦 0 狗巻棘【限定座布団付き】」(6,710円)
『劇場版 呪術廻戦 0』の狗巻棘がいよいよ「るかっぷシリーズ」に登場。
「るかっぷ」は「look up(見上げる)」を元にした造語で、見上げて見つめているような、可愛い仕草が特徴のフィギュアシリーズ。「見上げ＆おすわりポーズ」で、デスクの上などに飾ったとき、通常のフィギュアと比べて目が合いやすくなっており、首は可動で表情をつけることができる。
口元を隠した通常の顔とは別に、素顔ver.の差し替え頭部パーツがセットになっており、既存のるかっぷシリーズと並べるとより世界観が広がる。
なお、“限定ミニ座布団”が付属しているのはプレミアムバンダイ限定となっている。
(C) 2021 「劇場版 呪術廻戦 0」製作委員会 (C)芥見下々／集英社