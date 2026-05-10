◆卓球 世界選手権団体戦 第１２日（９日、英ロンドン）

３戦先勝方式で争う決勝トーナメントで、張本智和（トヨタ自動車）、松島輝空（そら）、戸上隼輔（井村屋グループ）で臨んだ世界チームランク４位の日本男子が、１９６９年大会以来、５７年ぶりの金メダル獲得に王手をかけた。準決勝で同７位の台湾を３―０で退け、４大会ぶりに決勝進出。１０日の決勝では１２連覇を狙う同１位の中国に挑戦する。

エースの執念が勝った。第１試合、シングルス世界ランク３位・張本は同７位の林繇儒と対戦。第１ゲーム（Ｇ）を５―１１で落としてしまったが、第２Ｇから「チョレイ！」と気迫を全面に見せたプレーでいずれも接戦のゲームを制して３―１で逆転勝利を挙げた。

バトンを受けた２番手松島も、２３歳の馮翊新を、３番手戸上も新星の郭冠宏をともにストレートで撃退し、決勝進出につなげた。エース・張本は「全員で一丸となって戦いたい」と話した。

日本時間１１日の午前０時開始予定の決勝は、ルブラン兄弟を擁するフランスを３―１で下した中国との対戦。前回２４年大会では、準々決勝で激突し、０―３で敗れている。中国も前回からメンバーが入れ替わっており、レジェンド・馬龍は同大会限りで世界選手権を去り、２４年パリ五輪２冠の樊振東も、今大会は選外となった。張本、松島のダブルエースをそろえた日本男子が、群雄割拠の男子卓球界で５７年ぶりに金メダルをつかみ、歴史を塗り替える。