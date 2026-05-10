Âç³Ø¤«¤éÎ¦¾åÉô¤ËÆþ¤Ã¤ÆÈ¢º¬±ØÅÁ½Ð¾ì¡ÖÄ¶°Û¿§¥Þ¥é¥½¥ó¥é¥ó¥Ê¡¼¡×ÂçÀÐ¹ª¤ÎMGC¡¢¥í¥¹¸ÞÎØ¤Ë·ü¤±¤ë»×¤¤
¡ÚÉÔÄê´üÏ¢ºÜ¡ÛÈ¢º¬¤«¤é¥í¥¹¸ÞÎØ¤Ø¡ÁMGC¤ËÄ©¤à¥é¥ó¥Ê¡¼¤Î¾ÓÁü¡Á
Âè£²²ó¡¡ÂçÀÐ¹ª¡Ê¥¹¥º¥¡Ë¸åÊÔ
ºòÇ¯12·î¤ÎÊ¡²¬¹ñºÝ¥Þ¥é¥½¥ó¤Ç¼«¸Ê¥Ù¥¹¥ÈÂçÉý¤Ë¹¹¿·¤·¡¢MGC½Ð¾ì¸¢¤ò³ÍÆÀ¡¡photo by Nikkan Sport/Aflo
¡¡È¢º¬±ØÅÁ¤òÁö¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦»ö¼Â¤ÏÆ±¤¸¤Ç¤â¡¢¤½¤ÎÊª¸ì¤Ï°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Þ¤Ã¤¿¤¯°ã¤¦¡£¶è´Ö¾Þ¤ò½Å¤Í¤¿¥¹¥¿¡¼¤â¤¤¤ì¤Ð¡¢¤¿¤Ã¤¿°ìÅÙ¤Î½ÐÁö¤Ç»×¤¦¤è¤¦¤ÊÀ®ÀÓ¤ò»Ä¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿Áª¼ê¤â¤¤¤ë¡£ËÜÏ¢ºÜ¤Ç¤Ï¡¢2028Ç¯¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¸ÞÎØÂåÉ½¤ÎºÂ¤òÁè¤¦MGC¡Ê¥Þ¥é¥½¥ó¥°¥é¥ó¥É¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×¡Ë½Ð¾ì¸¢³ÍÆÀ¥é¥ó¥Ê¡¼¤¿¤Á¤Ë¡¢È¢º¬¤òÁö¤Ã¤¿³ØÀ¸»þÂå¤Îµ²±¡¢¤½¤·¤Æ¡¢À¤³¦¤ò¸«¿ø¤¨¤Æ42.195km¤ËÄ©¤à¸½ºßÃÏ¤òÊ¹¤¯¡£
¡¡Âè£²²ó¤Ï¡¢ÂçÀÐ¹ªÁª¼ê¡Ê¥¹¥º¥¡¦29ºÐ¡Ë¡£¶¥µ»·Ð¸³¤Û¤Ü¥¼¥í¤ÇÆþ³Ø¤·¤ÆÈ¢º¬±ØÅÁ½Ð¾ì¤ò¾¡¤Á¼è¤Ã¤¿¾ëÀ¾Âç»þÂå¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿Á°ÊÔ¤ËÂ³¤¡¢¸åÊÔ¤Ç¤Ï¼Â¶ÈÃÄÆþ¤ê¸å¤ÎäþÍ¾¶ÊÀÞ¡¢¤½¤·¤ÆMGC¡¢¥í¥¹¸ÞÎØ¤Ø¤Î»×¤¤¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
Á°ÊÔ¤òÆÉ¤à¡ä¡ä¡ä¹â¹»»þÂå¤Ï¥µ¥Ã¥«¡¼Éô¡¢Î¦¾å½é¿´¼Ô¤ÎÂçÀÐ¹ª¤ÏÈ¢º¬±ØÅÁ¾ïÏ¢¹»¤Ë¼«¤éÅÅÏÃ¤ò¤«¤±¤ÆÇä¤ê¹þ¤ß¡ÚÂç³ØÂ´¶È¸å¤â¶¥µ»¤òÂ³¤±¤ë¤Ê¤é¥Þ¥é¥½¥ó¤·¤«¤Ê¤¤¡Û
¡¡¾ëÀ¾Âç¤òÂ´¶È¤·¤¿ÂçÀÐ¹ª¤Ï2019Ç¯£´·î¡¢¥¹¥º¥¤ËÆþ¼Ò¤·¤¿¡£ÉÍ¾¾»Ô¡ÊÀÅ²¬¡Ë¤Ë³èÆ°µòÅÀ¤òÃÖ¤¯¼Â¶ÈÃÄ¥Á¡¼¥à¤À¤¬¡¢¤Ê¤¼¥¹¥º¥¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¡ÖÂç³Ø¤ÇÎ¦¾å¤ò»Ï¤á¤Æ¡¢£´Ç¯´Ö¤ÏÈ¢º¬±ØÅÁ¤À¤±¤Ë½¸Ãæ¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤â¤·Â´¶È¸å¤âÂ³¤±¤ë¤Ê¤é¥Þ¥é¥½¥ó¤À¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¥¹¥º¥¤Ï±ØÅÁ¤òÁö¤é¤º¡¢¥Þ¥é¥½¥ó¤À¤±¤È¤¤¤¦´Ä¶¤¬Ì¥ÎÏÅª¤À¤Ã¤¿¤Î¤È¡¢¤¢¤È¤Ï¤ä¤Ï¤êÀÅ²¬¤Î¥Á¡¼¥à¤È¤¤¤¦¤Î¤¬Âç¤¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£ËÍ¤ÏÃÏ¸µ¤¬¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç¡×
¡¡È¢º¬±ØÅÁ¤Ç¤Ï£³Ç¯»þ¤Ë£¸¶è£´°Ì¤È¹¥Áö¤·¤¿¡£±ØÅÁ¤âÁö¤ì¤ëÎÏ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤Ê¤¼¥Þ¥é¥½¥ó¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡£
¡Ö¤³¤ì¤«¤éÆüËÜÂåÉ½¤òÌÜ»Ø¤¹¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤è¤êÄ¹¤¤µ÷Î¥¤Î¤Û¤¦¤¬¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ï¤¢¤ë¤À¤í¤¦¡¢¤ä¤ë¤Ê¤é¥Þ¥é¥½¥ó¤À¤Ê¤È¹Í¤¨¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£Âç³Ø»þÂå¤Ëµ÷Î¥Áö¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤ÀºÝ¤â¡¢Â¾¤ÎÁª¼ê¤è¤êÁö¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¼«¿®¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¥¹¥º¥¤Î´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤ë¤Î¤Ï¡¢2012Ç¯¥í¥ó¥É¥ó¸ÞÎØ¥Þ¥é¥½¥óÂåÉ½¤ÎÆ£¸¶¿·¤Ç¤¢¤ë¡£ÂçÀÐ¤¬Æþ¼Ò¤¹¤ë¤Î¤ÈÆ±¤¸¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç´ÆÆÄ¤Ë½¢Ç¤¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÂçÀÐ¤Ï¤¹¤°¤Ë¤Ç¤â¥Þ¥é¥½¥ó¤òÁö¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢Æ£¸¶¤«¤é¤Ï¡ÖÂÔ¤Ã¤¿¡×¤¬¤«¤«¤Ã¤¿¡£
¡Ö¼«Ê¬¤Ï£±Ç¯ÌÜ¤«¤é¥Þ¥é¥½¥ó¤òÁö¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Æ£¸¶¤µ¤ó¤Ë¡Ø¤Á¤ã¤ó¤ÈÀï¤¦¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¤â¤¦¾¯¤·¥È¥é¥Ã¥¯¤ä¥Ï¡¼¥Õ¡Ê¥Þ¥é¥½¥ó¡Ë¤Î¥¿¥¤¥à¤ò¿¤Ð¤·¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¡£º£¡¢¥Þ¥é¥½¥ó¤Ë½Ð¤Æ¤â"Áö¤ë¤À¤±"¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤Á¤ã¤ó¤È½àÈ÷¤·¤Æ¤«¤é¤Ë¤·¤è¤¦¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¤½¤³¤ÇÂçÀÐ¤Ï¡¢Æþ¼Ò£³Ç¯ÌÜ¤È¤Ê¤ë2021Ç¯12·î¤ÎÊ¡²¬¹ñºÝ¥Þ¥é¥½¥ó¤Ø¤Î½Ð¾ì¤òÌÜÉ¸¤ËÄê¤á¤¿¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢¥³¥í¥Ê²Ò¤Ë¤Ê¤ê¡¢»²²Ã»ñ³Ê¤ò¥¯¥ê¥¢¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥ì¡¼¥¹¤¬¼¡¡¹¤È¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢´Ö¤Ë¹ç¤ï¤»¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢Æ±·î³«ºÅ¤ÎËÉÉÜÆÉÇä¥Þ¥é¥½¥ó¤Ë½Ð¾ì¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£½é¥Þ¥é¥½¥ó¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢£²»þ´Ö13Ê¬09ÉÃ¤Ç£¸°ÌÆþ¾Þ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¡ÖËÉÉÜ¤Î»þ¤Ï¡¢¤Þ¤º¤Ï¥Þ¥é¥½¥ó¤ò·Ð¸³¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤È¡¢¼¡¤Î¥ì¡¼¥¹¤Ø¤Ä¤Ê¤¬¤ë»²²Ã¿½¤·¹þ¤ß¥¿¥¤¥à¤ò»ý¤Ä¤È¤¤¤¦ÌÜÅª¤Ç¡¢¥È¥é¥Ã¥¯¤«¤é¤ÎÄ¾¤ÎÎ®¤ì¤Ç£±¥«·î¤¯¤é¤¤¤·¤«¥Þ¥é¥½¥óÎý½¬¤ò¤·¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢¤½¤ÎÎý½¬¼«ÂÎ¤Ï¤è¤¯¤Ç¤¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤¦¤Þ¤¯¤¤¤±¤ÐÁö¤ì¤ë¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢´Å¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£½½Ê¬¤ÊµÓ¤Å¤¯¤ê¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¸åÈ¾¤Ï¥¥Ä¤«¤Ã¤¿¡£¥Þ¥é¥½¥ó¤Ï¤Á¤ã¤ó¤È½àÈ÷¤·¤Ê¤¤¤È¥À¥á¤À¤Ê¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò·Ð¸³¤Ç¤¤¿¤Î¤¬¼ý³Ï¤Ç¤·¤¿¡×¡ÚÄ¹´ü¸Î¾ãÃæ¤â¡Ö¤Á¤ã¤ó¤È½àÈ÷¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢¼«Ê¬¤Ï¤¤¤±¤ë¡×¡Û
¡¡¤³¤Î¸å¡¢ÂçÀÐ¤Ï¥±¥¬¤Ëµã¤«¤µ¤ì¡¢Ä¹¤¤¥È¥ó¥Í¥ë¤ËÆþ¤ë¡£Î¾µÓ¤ÎÄ²æú¿ÙÂÓ¤òÄË¤á¡¢¼£ÎÅ¤·¡¢¼£¤Ã¤¿¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤ÆÁö¤ê½Ð¤¹¤È¡¢¤Þ¤¿ÄË¤ß¤¬½Ð¤ë¡£ÆÃ¤Ë±¦µÓ¤ÎÄË¤ß¤¬½Å¤¯¡¢2022Ç¯¤Î²ÆÁ°¤«¤é£±Ç¯´Ö¡¢¤Û¤È¤ó¤ÉÁö¤ì¤Ê¤¤¾õÂÖ¤¬Â³¤¤¤¿¡£Ä¹´ü´ÖÁö¤ì¤Ê¤¤¤Èµ¤»ý¤Á¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤Î¤¬Æñ¤·¤¯¤Ê¤ë¤¬¡¢ÂçÀÐ¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤ËÁö¤ì¤Ê¤¤¼«Ê¬¤ËÀÞ¤ê¹ç¤¤¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¡ÖÉáÄÌ¡¢¤½¤ì¤À¤±Áö¤ì¤Ê¤¤¤ÈÉå¤ê¤½¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ËÍ¤Ë¤Ï¡Ø¤Á¤ã¤ó¤È½àÈ÷¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢¼«Ê¬¤Ï¤¤¤±¤ë¡Ù¤È¤¤¤¦ÊÑ¤Ê¼«¿®¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤½¤ì¤ò¿´¤Î»Ù¤¨¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤È¡¢¤ä¤Ï¤êÃÏ¸µ¤ÇÍ§¿Í¤¬¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ë²ñ¤¦¤È¤Ä¤é¤¤»þ´Ö¤òËº¤ì¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¤¤¤¤°ÕÌ£¤Ç¶¥µ»¤«¤éÎ¥¤ì¤é¤ì¤ë´Ä¶¤Ë¤¤¤¿¤Î¤âÂç¤¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×
¡¡½é¥Þ¥é¥½¥ó¤«¤é£²Ç¯°Ê¾å¤¬·Ð¤Ã¤¿2024Ç¯£³·î¡¢Åìµþ¥Þ¥é¥½¥ó¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¡£µÓ¤ÎÄË¤ß¤Ï¤Þ¤À´°Á´¤ËÈ´¤±¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢ÂçÀÐ¤Ë¤Ï¤Ò¤È¤Ä¤Î¶èÀÚ¤ê¤È¤·¤ÆÁö¤ê¤¿¤¤ÍýÍ³¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡Æþ¼Ò»þ¡¢¥Ñ¥ê¸ÞÎØ½Ð¾ì¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£Åìµþ¤ÏºÇ¸å¤Î½Ð¾ìÏÈ¤ò·è¤á¤ë¥ì¡¼¥¹¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢²ÄÇ½À¤Ï¥¼¥í¤Ë¶á¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢½Ð¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤ÆÁö¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢15Ò¤¯¤é¤¤¤ÇÄË¤ß¤¬½Ð¤Æ¡¢´°Áö¤¹¤ë¤À¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ......¡£¤¤¤Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¼£¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤Ã¤Æ¡¢¤µ¤¹¤¬¤Ëµ¤»ý¤Á¤¬ÀÞ¤ì¤½¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡Åìµþ¥Þ¥é¥½¥ó¤Ï¡¢2»þ´Ö21Ê¬00ÉÃ¤Ë½ª¤ï¤ê¡¢Áö¤Ã¤¿µÏ¿¤¬»Ä¤Ã¤¿¤À¤±¤À¤Ã¤¿¡£Àè¤¬¸«¤¨¤Ê¤¤¤Ê¤«¡¢¼£ÎÅ±¡¤ò²¿¥«½ê¤â¤Þ¤ï¤Ã¤Æ´°¼£¤ÎÆ»¤òÃµ¤Ã¤¿¡£¤¹¤ë¤È¡¢¤½¤ì¤«¤é£±Ç¯¸å¡¢¸÷¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤¿¡£
¡Ö2025Ç¯¤Î¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥¦¥£¡¼¥¯¤¯¤é¤¤¤«¤Ê¡¢²¿¤¬·è¤á¼ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢ÄË¤ß¤¬¾Ã¤¨¡¢¤è¤¦¤ä¤¯¤ä¤ê¤¿¤¤Îý½¬¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤Î»þ¡¢12·î¤ÎÊ¡²¬¹ñºÝ¥Þ¥é¥½¥ó¤Ë¸þ¤±¤Æ½àÈ÷¤·¡¢·ë²Ì¤ò½Ð¤½¤¦¤È¿´¤Ë·è¤á¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡Â¤Î¾õÂÖ¤¬¤è¤¯¤Ê¤ê¡¢Îý½¬¥á¥Ë¥å¡¼¤ò¤³¤Ê¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢½ù¡¹¤ËÄ´»Ò¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£ÂçÀÐ¤ÎÄ´»Ò¤Î¥Ð¥í¥á¡¼¥¿¡¼¤Ï¡¢¥¸¥ç¥°¤Î´¶³Ð¤ÈÀÜÃÏ´¶¤Ë¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¥¸¥ç¥°¤Ï¡¢ËèÆüÆ±¤¸»þ´Ö¤ËÁö¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤Î¥Ú¡¼¥¹¤Ç¼«Ê¬¤ÎÄ´»Ò¤Î¤è¤µ¤òÇÄ°®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Æ±¤¸ÎÏ´¶¤Ç¤â¡¢¾¡¼ê¤Ë¥Ú¡¼¥¹¤¬Â®¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¾õÂÖ¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£ÀÜÃÏ´¶¤â¤è¤¯¡¢¡ÊÁ°¤Ë¡Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤¤¤¦´¶³Ð¤¬½Ð¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Ê¡²¬¤Ç¤ä¤ì¤ë¤«¤â¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ï¥ì¡¼¥¹¤Î£±¥«·îÁ°¤Ç¤·¤¿¡£¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤Î¡Ê¥é¥¤¥â¥¤¡¦¡Ë¥ô¥£¥ó¥»¥ó¥È¤ä¥Þ¥¤¥±¥ë¡Ê¡¦¥®¥¶¥¨¡¿º£Ç¯£³·îËö¤ò¤â¤Ã¤ÆÂàÉô¡Ë¤ÈÎý½¬¤¹¤ë¤Ê¤«¡¢¼«Ê¬¤Î¤Û¤¦¤¬Áö¤ì¤Æ¤¤¤ë´¶³Ð¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤À¤±¤Ç¤¤ì¤ÐÊ¡²¬¤ÏÀï¤¨¤ë¤À¤í¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡2025Ç¯12·î¡¢ÂçÀÐ¤ÏÊ¡²¬¹ñºÝ¥Þ¥é¥½¥ó¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¥é¥¤¥ó¤ËÎ©¤Ã¤¿¡£2019Ç¯¤ËÆþ¼Ò¤·¤Æ£¶Ç¯È¾¡¢½é¤á¤Æ¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤ÆÀï¤¨¤ë¾õÂÖ¤Ç·Þ¤¨¤¿¥Þ¥é¥½¥ó¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥ì¡¼¥¹¥×¥é¥ó¤Ï¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¡¢30Ò¤Þ¤Ç¥Ú¡¼¥µ¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¯¤À¤±¡£¤¢¤È¤ÏÎ®¤ì¤Ë¤Þ¤«¤»¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Í¥¾¡¤È¤«ÆüËÜ¿Í¥È¥Ã¥×¤È¤«¤Ï¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¡¢MGC¡Ê½Ð¾ì¸¢¡Ë¤ò³Í¤ë¤³¤È¤À¤±¤Ç¤·¤¿¤Í¡¢¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡×
¡¡¤Ê¤¼¡¢MGC¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¡Ö¥í¥¹¸ÞÎØ¤ËÄÌ¤¸¤ë¥ì¡¼¥¹¤È¤¤¤¦¤Î¤â¤â¤Á¤í¤ó¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢²áµî¤ÎMGC¤Î£²¥ì¡¼¥¹¤ò±èÆ»¤Ç´Ñ¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤È¤Æ¤âÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢À¼±ç¤â¤¹¤´¤«¤Ã¤¿¡£Î¾¥ì¡¼¥¹¤È¤â¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤«¤éÀß³Ú¡ÊÍªÂÀ¡Ë¤µ¤ó¡¢ÀîÆâ¡ÊÍ¥µ±¡Ë¤µ¤ó¤¬Èô¤Ó½Ð¤·¤Æ¡¢Â¾¤Î¥Þ¥é¥½¥ó¤Ë¤Ï¤Ê¤¤Å¸³«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¡£¤â¤·¤«¤·¤¿¤é¡¢È¢º¬±ØÅÁ¤òÄ¶¤¨¤ë¥ì¡¼¥¹¤Ï¤³¤ì¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡¢MGC¤È¤¤¤¦¤Ò¤È¤Ä¤ÎºîÉÊ¤ß¤¿¤¤¤Ê¥ì¡¼¥¹¤Ë¼«Ê¬¤â´Ø¤ï¤ê¤¿¤¤¡¢¤½¤¦»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤Ê¤ó¤È¤·¤Æ¤âMGC¤Î½Ð¾ì¸¢¤ò³Í¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¡Ú¤è¤¦¤ä¤¯¥Þ¥é¥½¥ó¥é¥ó¥Ê¡¼¤È¤·¤Æ¥¹¥¿¡¼¥È¤Ç¤¤¿¡Û
¡¡ÂçÀÐ¤Ï¡¢Ê¡²¬¹ñºÝ¤Ç£²»þ´Ö08Ê¬51ÉÃ¤Î¼«¸Ê¥Ù¥¹¥È¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¡¢ÆüËÜ¿Í£³°Ì¤È¤Ê¤Ã¤ÆÍèÇ¯10·î³«ºÅ¤ÎMGC¤ÎÀÚÉä¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¡£Áá¤¤»þ´ü¤ËMGC¤Î½Ð¾ì¸¢¤ò³Í¤ì¤¿¥¢¥É¥Ð¥ó¥Æ¡¼¥¸¤ÏÂç¤¤¤¡£³«ºÅ»þ´ü¤Î10·î¤òÁÛÄê¤·¤Æ¡¢º£µ¨¤Ï10·î¤Ë¥Ô¡¼¥¯¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¯Îý½¬¤ò¹Ô¤Ê¤¦¡£¹â²¹Â¿¼¾¤Î£·¡¢£¸¡¢£¹·î¤Ë¹â¶¯ÅÙ¤ÎÎý½¬¤ò¹Ô¤Ê¤¦¤Ê¤«¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¤³¤È¤ò»î¤¹¤Ä¤â¤ê¤À¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢MGC¤ÎÀè¤Ë¸«¿ø¤¨¤ë¤Î¤¬¥í¥¹¸ÞÎØ¡£ÂçÀÐ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¤É¤¦¤¤¤¦°ÌÃÖÉÕ¤±¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¡ÖËÍ¤Ï¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤ò½¸ÂçÀ®¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Âç¤·¤¿Ä©Àï¤â¤Ç¤¤º¡¢ÉÔ´°Á´Ç³¾Æ¤Ç½ª¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥í¥¹¸ÞÎØ¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Ï¡¢¤è¤¦¤ä¤¯¥Þ¥é¥½¥ó¥é¥ó¥Ê¡¼¤È¤·¤Æ¥¹¥¿¡¼¥È¤Ç¤¤¿¤Ê¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢ËÜµ¤¤Ç¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡£¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Î¥Þ¥é¥½¥ó¤ÏÆÃÊÌ¤Ç¤¢¤ê¡¢²Ö·Á¼ïÌÜ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤½¤ÎÉñÂæ¤ÇÆü¤Î´Ý¤òÇØÉé¤Ã¤ÆÀï¤¤¤¿¤¤¡£º£¤Ï¥í¥¹¸ÞÎØ¤¬ºÇ½ªÌÜÉ¸¤Ç¤¢¤ê¡¢¶¥µ»¼Ô¤È¤·¤ÆÌÜ»Ø¤¹°ìÈÖ¹â¤¤»³¤À¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¥¹¥º¥¤«¤é¤Ï¡¢¤¹¤Ç¤ËÂçÀÐ¤ÎÂ¾¤Ë¤â¡¢Æ£Â¼¶¦¹¤¬º£Ç¯£³·î¤ÎÅìµþ¥Þ¥é¥½¥ó¤ÇÆüËÜ¿Í£¶°Ì¡¢£²»þ´Ö08Ê¬49ÉÃ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¡¢MGC½Ð¾ì¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥¹¥º¥¤Ï¥Þ¥é¥½¥ó¥Á¡¼¥à¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤«¤é£³¿ÍÌÜ¡¢£´¿ÍÌÜ¤ÈMGC¤Ë½Ð¾ì¤Ç¤¤ëÁª¼ê¤¬½Ð¤Æ¤¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¥Þ¥é¥½¥ó³¦¤ËÂ¸ºß´¶¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤¦¤·¤Æ¥Þ¥é¥½¥ó¤ò¤ä¤ê¤¿¤¤Áª¼ê¤¬¤É¤ó¤É¤óÆþ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¥Þ¥é¥½¥ó¤ò¤ä¤ê¤¿¤¤ÎÏ¤Î¤¢¤ëÁª¼ê¤¬Íè¤Æ¤¯¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê´Ä¶¤ò¡¢º£¤¤¤ëËÍ¤é¤¬¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬Âç»ö¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡MGC¤¬¶á¤Å¤¯¤Ë¤Ä¤ì¡¢ÂçÀÐ¤ÎÌ¾Á°¤ä¥Á¡¼¥àÌ¾¤ÎÏª½Ð¤ÏÁý¤¨¤Æ¤¤¤¯¡£¥Þ¥é¥½¥ó¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤âº£°Ê¾å¤ËÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£
¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤ÏMGC¤òÁö¤ëÁª¼ê¤È¤·¤Æ¸«¤é¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤·¡¢¤½¤¦¤Ê¤ë¤È¡¢¤¢¤Þ¤êÃÑ¤º¤«¤·¤¤Áö¤ê¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£ËÍ¤ÏÂ®¤¯¤Æ¶¯¤¤Áª¼ê¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¤½¤ÎÆóÅáÎ®¤ò¼Â¸½¤·¤Ê¤¤¤È¡¢MGC¤Ç¾¡¤Æ¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¥×¥é¥¤¥É¤ÈÀÕÇ¤¤ò»ý¤Ã¤ÆÎý½¬¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¡¢MGC¤ò·Þ¤¨¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤É¤ó¤Ê·Ê¿§¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¡¢¤½¤ì¤ÏÈ¢º¬°Ê¾å¤Ê¤Î¤«¡¢¤È¤Ë¤«¤¯³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡×
¡¡´ñ¤·¤¯¤â¡¢£¶·î³«Ëë¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤òÀï¤¦¥µ¥Ã¥«¡¼ÆüËÜÂåÉ½¤Î¿¹ÊÝ°ì´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¤Þ¤À¸«¤Ì·Ê¿§¤ò¸«¤Æ¤ß¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤ê¡¢Âç²ñÍ¥¾¡¤òÌÜÉ¸¤Ë·Ç¤²¤Æ¤¤¤ë¡£¹â¹»¤Þ¤Ç¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¿ÂçÀÐ¤â¤Þ¤¿¡¢MGC¤Ç¤Þ¤À¸«¤Ì·Ê¿§¤ò¸«¤ë¤¿¤á¤ËÁö¤êÂ³¤±¤ë¡£
¡Ê¤ª¤ï¤ê¡Ë
ÂçÀÐ¹ª¡Ê¤ª¤ª¤¤¤·¡¦¤¿¤¯¤ß¡Ë¡¿1996Ç¯À¸¤Þ¤ì¡¢ÀÅ²¬¸©ÈØÅÄ»Ô½Ð¿È¡£ÂÞ°æ¹â¤Ç¤Ï¥µ¥Ã¥«¡¼Éô¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢È¢º¬±ØÅÁ¤òÁö¤Ã¤¿¤¤¤È¤³¤Î»Ñ¤Ë¤¢¤³¤¬¤ì¡¢£³Ç¯½Õ¤ËÎ¦¾åÅ¾¸þ¤ò·è°Õ¡£¤Û¤Ü½é¿´¼Ô¤Ê¤¬¤é¡¢¤¤¤¯¤Ä¤â¤ÎÂç³Ø¤ËÅÅÏÃ¤ò¤«¤±¤ë¤Ê¤É¿ÊÏ©¤òÌÏº÷¡£Æþ³Ø¤·¤¿¾ëÀ¾Âç¤Ç¤Ï¡¢£³¡¢£´Ç¯»þ¤ËÈ¢º¬±ØÅÁ¤Î£¸¶è¡Ê¶è´Ö£´°Ì¡¢21°Ì¡Ë¤òÁö¤Ã¤¿¡£¼Â¶ÈÃÄÆþ¤ê¸å¤Ï¥±¥¬¤ËÇº¤Þ¤µ¤ì¤ë¤â¡¢¼«¿È£¶ÅÙÌÜ¤Î¥Þ¥é¥½¥ó¤È¤Ê¤ëºòÇ¯12·î¤ÎÊ¡²¬¹ñºÝ¥Þ¥é¥½¥ó¤Ç£²»þ´Ö08Ê¬51ÉÃ¡ÊÁí¹ç£´°Ì¡¢ÆüËÜ¿Í£³°Ì¡Ë¤ò½Ð¤·¡¢MGC¡Ê¥Þ¥é¥½¥ó¥°¥é¥ó¥É¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×¡¿2028Ç¯¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¸ÞÎØ¥Þ¥é¥½¥óÆüËÜÂåÉ½Áª¹Í²ñ¡¢2027Ç¯10·î³«ºÅÍ½Äê¡Ë½Ð¾ì¸¢¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£