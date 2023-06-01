B&ZAI、念願の日本武道館に感涙「またここに戻ってこれるように」TOKIOから受け継いだ楽器で伝統継承【囲みほぼ全文／-ROCK’N’DOL- in 日本武道館】
【モデルプレス＝2026/05/10】B&ZAI（バンザイ）が、東京・日本武道館にて「B&ZAI LIVE TOUR 2026 -ROCK’N’DOL- in 日本武道館」を開催。ここでは5月9日昼公演のMC内で実施された、囲み取材の様子をレポートする。（※ネタバレあり）
【写真】B&ZAI、念願の日本武道館をバックに輝く笑顔
B&ZAIは、2025年2月16日に結成されたSTARTO ENTERTAINMENT所属のジュニアグループ。メンバーは橋本涼（Vo.／Gt.）、矢花黎（Ba.）、今野大輝（Gt.／Vo.）、菅田琳寧（Gt.／Sax）、本高克樹（Key.／※「高」は正式には「はしごだか」）、鈴木悠仁（Vo.／Gt.）、川崎星輝（Dr.／※「崎」は正式には「たつさき」）、稲葉通陽（Vn.）の8人から構成される。
結成から約1年で通算100公演を達成するという驚異的なスピードで活動の幅を広げ、本ツアーでは「日本を元気にしたい」という想いのもと、自分たちらしさを追求した「ROCK’N’DOL」（ROCK×IDOL）という独自のスタイルを確立。今回の日本武道館公演は、全国10カ所を巡ったホールツアーの集大成である。STARTO ENTERTAINMENTでデビュー前のグループによる日本武道館単独公演は、1994年のKinKi Kids以来、約31年ぶり。バンドの聖地であり、憧れの場所でもあるステージにて、激しいロックから王道のアイドルソングまでを網羅した、彼らの覚悟が詰まった熱いステージを届けていく。
B&ZAI結成時からの目標の1つであった日本武道館のステージに立ち、橋本は「STARTO ENTERTAINMENTにはバンドをされてきた先輩方がたくさんいらっしゃいます。そのバンド文化をしっかり僕たちが継承して、日本武道館でパフォーマンスできているという事実に、大きな喜びを感じています」と、伝統を受け継ぐ決意を表明。前日の公演には、演出に携わったSUPER EIGHTの大倉忠義や、フェス等で親交のある安田章大も駆けつけたといい、橋本は「先輩方が見守る中で、ファンの皆さんが綺麗なペンライトで照らしてくれて、その事実が本当に嬉しかったです」と喜びを口に。メンバーから、橋本が日本武道館公演1日目に「ガッツリ泣いてた」と暴露されると、「最近涙もろくなってしまいました」と照れ笑いを浮かべた。
フォトセッションへの移動中には、橋本が「TOKIOさんから受け継いだ楽器や機材を使わせていただいているので、そこはぜひ書いてほしいです！」と熱烈にアピール。先輩の魂が宿る機材とともに、日本武道館のステージに立っていることへの誇りをにじませた。
また、今野は「ジュニアとして日本武道館で単独公演を行うのはKinKi Kidsさん以来、約31年ぶり」と振り返り、「伝説のライブを作りたいと思って、今も全力で頑張っています」と力を込めた。会場を埋め尽くしたBaetZ（ファン名称）の声援を浴び、稲葉は「このステージに立てて幸せだなと心から感じたので、またここに戻ってこれるように精進したい」とコメント。菅田は「ここはあくまで通過点。武道館に立たせていただける重みを感じながらも、ここで終わりではなく 『武道館からの始まり』として未来に向かっていきたい」と、さらなる飛躍を誓った。最後には、今夏のライブ開催が決定したこともサプライズ発表。日本武道館という目標の1つを叶えたB&ZAIは、感謝を胸に、次なるステージへと突っ走っていく。（modelpress編集部）
ー 初の日本武道館公演の開催おめでとうございます！
一同：ありがとうございます！
ー 初めて日本武道館に立った感想を1人ずつお聞かせください。
矢花：B&ZAI結成時に掲げてた目標の1つでもある日本武道館というステージ。正直、会場に入るまで全く実感が沸かず、会場に入っても「本当にここでやるのか」と疑わしく思っていましたが、初日の幕を開ける直前にお客さんが入っているのを見て、急に緊張しだして。大パニックでしたが、めちゃくちゃ楽しいです。
川崎：ずっと言っているのですが…伝説にします！！伝説の始まりになるようなライブにしたいです。
菅田：日本武道館は掲げていた目標の1つなので、叶って嬉しいです。それと同時に、ファン、メンバー、スタッフの皆さんに感謝しています。ただ、ここはあくまで通過点。武道館に立たせていただける重みを感じながらも、ここで終わりではなく「武道館からの始まり」として未来に向かっていきたいなと思います。
橋本：「B&ZAI LIVE TOUR 2026 -ROCK’N’DOL-」というホールツアーを掲げて全国を楽しく回ってきて、最後に日本武道館に、ファンの皆様と、そしてB&ZAIのメンバー8人で立てたことが嬉しいです。STARTO ENTERTAINMENTにはバンドをされてきた先輩方がたくさんいらっしゃいます。そのバンド文化をしっかり僕たちが継承して、日本武道館でパフォーマンスできているという事実に、大きな喜びを感じています。
ー 幕が開いて泣いたりしなかったですか？
橋本：全然。めっちゃスッキリしましたよ！
メンバー：本当に〜？
ー 裏を知ってるメンバーはいますか？
稲葉：いや、ガッツリ泣いてたと思います（笑）。あれは涙ですよね？
橋本：あれは……汗をめっちゃかいたからかな（笑）。最近涙もろくなってしまいました。昨日は大倉（忠義）さん、以前フェスでお世話になった安田（章大）くんも観に来てくださって。先輩方が見守る中で、ファンの皆さんが綺麗なペンライトで照らしてくれて、その事実が本当に嬉しかったです。
鈴木：来てくれた皆さんの顔を見て、ようやく「武道館にいるんだな」と実感しました。小さい頃、日本武道館に立つという妄想をしていた時期があったんです。日本を代表する舞台に立っている自分が、当時の想像の中にいるような不思議な感覚で、今は夢見心地です。でも、その夢をもっと熱く盛り上げて、最高の舞台にしたいと思っています。
本高：日本武道館はメンバーが人生をかけて目標にしてきた場所です。ここを僕らにとって意味のある伝説の公演にするために何ができるか、メンバーや大倉さんとたくさん話をしました。お笑いの教材として大倉さんとSUPER EIGHTさんのライブを見させていただいたり。今回の「ギャル、ギャル男」のコーナーは、大倉さんと僕で夜中の12時までプロットを書いて、あのような形になりました。先輩のお力を借りながらこの舞台に立てた。改めて立ってみて、この先にどんな目標が見えてくるんだろうというワクワクを感じています。
― 具体的に、どんな目標が見えてきましたか？
本高：それぞれが感じていることはあると思いますが、やはりBaetZの皆さんと、もっと大きな景色を見ていくために何ができるかを、次の目標にしたいなと思います。
― 日本武道館では「ギャル、ギャル男」のコーナーは無いのではないかと、一瞬よぎりました。
本高：僕の頭にもまず最初によぎりましたね（笑）。「本当にこの場所でやっていいのか」と。ただ、そこはSTARTO ENTERTAINMENTのエンターテインメントを我々らしく表現するという意味で、やらせていただきました。
稲葉：僕は会場に入った時、セットのセンターステージの奥の方から見たんですけど、日の丸（日本国旗）が掲げてあるのを見てワクワクしたのと同時に引き締まりました。いざ本番が始まって、センターステージに駆け抜けていった時、360度からファンの皆さんが声援をくださって。このステージに立てて幸せだなと心から感じたので、またここに戻ってこれるように精進したいと、すでに思っています。
今野：一昨日、初めて会場に入った時、客席からステージを見て「あの国旗の下でパフォーマンスできるんだ」と間近で感じて、日本武道館に来た実感が湧きました。ジュニアとして日本武道館で単独公演を行うのはKinki Kids（DOMOTO）さん以来、約31年ぶりなので、みんなが言っているように伝説のライブを作りたいと思って、今も全力で頑張っています。
― 日本武道館公演の後の活動について、何か決まっている発表はありますか？
矢花：久々に春休みをいただいた後の……夏の話ですか？そうだ、夏にライブやるんだった俺ら！
ファン：（歓声）
橋本：全国ホールツアーを回って、日本武道館を楽しんだ後、夏もまたライブします！
― どのようなライブになりそうですか？
矢花：これがですね、我々もまだフワフワしている通り、タイトルも詳細もまだ決まってなくて…（笑）。
橋本：補足させていただくと、実はこの夏のライブの話、大倉さんから「ぜひやってほしい」と言っていただけたものなんです。僕らとしては「夏もライブできるんですか！ ありがとうございます！」という感じで。日本武道館を経て、夏に僕たちがどんなライブをやるのか、逆に僕たち自身もすごく楽しみにしています。
― 改めて、ファンの皆さんに意気込みとメッセージをお願いします。
今野：今、僕たちがこの日本武道館に立てているのは、これまで僕たちのことを支えてくださったファンの皆さんのおかげです。本当に感謝しかありません。いつもありがとうございます。目標が1つ叶った段階ですが、この先を目指して僕らは突っ走っていきますので、これからもついてきていただけたら嬉しいです。
― ありがとうございました！
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【写真】B&ZAI、念願の日本武道館をバックに輝く笑顔
◆B&ZAI「B&ZAI LIVE TOUR 2026 -ROCK’N’DOL- in 日本武道館」
B&ZAIは、2025年2月16日に結成されたSTARTO ENTERTAINMENT所属のジュニアグループ。メンバーは橋本涼（Vo.／Gt.）、矢花黎（Ba.）、今野大輝（Gt.／Vo.）、菅田琳寧（Gt.／Sax）、本高克樹（Key.／※「高」は正式には「はしごだか」）、鈴木悠仁（Vo.／Gt.）、川崎星輝（Dr.／※「崎」は正式には「たつさき」）、稲葉通陽（Vn.）の8人から構成される。
◆ B&ZAI、事務所のバンド文化を継承
B&ZAI結成時からの目標の1つであった日本武道館のステージに立ち、橋本は「STARTO ENTERTAINMENTにはバンドをされてきた先輩方がたくさんいらっしゃいます。そのバンド文化をしっかり僕たちが継承して、日本武道館でパフォーマンスできているという事実に、大きな喜びを感じています」と、伝統を受け継ぐ決意を表明。前日の公演には、演出に携わったSUPER EIGHTの大倉忠義や、フェス等で親交のある安田章大も駆けつけたといい、橋本は「先輩方が見守る中で、ファンの皆さんが綺麗なペンライトで照らしてくれて、その事実が本当に嬉しかったです」と喜びを口に。メンバーから、橋本が日本武道館公演1日目に「ガッツリ泣いてた」と暴露されると、「最近涙もろくなってしまいました」と照れ笑いを浮かべた。
フォトセッションへの移動中には、橋本が「TOKIOさんから受け継いだ楽器や機材を使わせていただいているので、そこはぜひ書いてほしいです！」と熱烈にアピール。先輩の魂が宿る機材とともに、日本武道館のステージに立っていることへの誇りをにじませた。
◆B&ZAI、 武道館は「通過点」 さらなる高みへ
また、今野は「ジュニアとして日本武道館で単独公演を行うのはKinKi Kidsさん以来、約31年ぶり」と振り返り、「伝説のライブを作りたいと思って、今も全力で頑張っています」と力を込めた。会場を埋め尽くしたBaetZ（ファン名称）の声援を浴び、稲葉は「このステージに立てて幸せだなと心から感じたので、またここに戻ってこれるように精進したい」とコメント。菅田は「ここはあくまで通過点。武道館に立たせていただける重みを感じながらも、ここで終わりではなく 『武道館からの始まり』として未来に向かっていきたい」と、さらなる飛躍を誓った。最後には、今夏のライブ開催が決定したこともサプライズ発表。日本武道館という目標の1つを叶えたB&ZAIは、感謝を胸に、次なるステージへと突っ走っていく。（modelpress編集部）
◆囲み取材ほぼ全文
ー 初の日本武道館公演の開催おめでとうございます！
一同：ありがとうございます！
ー 初めて日本武道館に立った感想を1人ずつお聞かせください。
矢花：B&ZAI結成時に掲げてた目標の1つでもある日本武道館というステージ。正直、会場に入るまで全く実感が沸かず、会場に入っても「本当にここでやるのか」と疑わしく思っていましたが、初日の幕を開ける直前にお客さんが入っているのを見て、急に緊張しだして。大パニックでしたが、めちゃくちゃ楽しいです。
川崎：ずっと言っているのですが…伝説にします！！伝説の始まりになるようなライブにしたいです。
菅田：日本武道館は掲げていた目標の1つなので、叶って嬉しいです。それと同時に、ファン、メンバー、スタッフの皆さんに感謝しています。ただ、ここはあくまで通過点。武道館に立たせていただける重みを感じながらも、ここで終わりではなく「武道館からの始まり」として未来に向かっていきたいなと思います。
橋本：「B&ZAI LIVE TOUR 2026 -ROCK’N’DOL-」というホールツアーを掲げて全国を楽しく回ってきて、最後に日本武道館に、ファンの皆様と、そしてB&ZAIのメンバー8人で立てたことが嬉しいです。STARTO ENTERTAINMENTにはバンドをされてきた先輩方がたくさんいらっしゃいます。そのバンド文化をしっかり僕たちが継承して、日本武道館でパフォーマンスできているという事実に、大きな喜びを感じています。
ー 幕が開いて泣いたりしなかったですか？
橋本：全然。めっちゃスッキリしましたよ！
メンバー：本当に〜？
ー 裏を知ってるメンバーはいますか？
稲葉：いや、ガッツリ泣いてたと思います（笑）。あれは涙ですよね？
橋本：あれは……汗をめっちゃかいたからかな（笑）。最近涙もろくなってしまいました。昨日は大倉（忠義）さん、以前フェスでお世話になった安田（章大）くんも観に来てくださって。先輩方が見守る中で、ファンの皆さんが綺麗なペンライトで照らしてくれて、その事実が本当に嬉しかったです。
鈴木：来てくれた皆さんの顔を見て、ようやく「武道館にいるんだな」と実感しました。小さい頃、日本武道館に立つという妄想をしていた時期があったんです。日本を代表する舞台に立っている自分が、当時の想像の中にいるような不思議な感覚で、今は夢見心地です。でも、その夢をもっと熱く盛り上げて、最高の舞台にしたいと思っています。
本高：日本武道館はメンバーが人生をかけて目標にしてきた場所です。ここを僕らにとって意味のある伝説の公演にするために何ができるか、メンバーや大倉さんとたくさん話をしました。お笑いの教材として大倉さんとSUPER EIGHTさんのライブを見させていただいたり。今回の「ギャル、ギャル男」のコーナーは、大倉さんと僕で夜中の12時までプロットを書いて、あのような形になりました。先輩のお力を借りながらこの舞台に立てた。改めて立ってみて、この先にどんな目標が見えてくるんだろうというワクワクを感じています。
― 具体的に、どんな目標が見えてきましたか？
本高：それぞれが感じていることはあると思いますが、やはりBaetZの皆さんと、もっと大きな景色を見ていくために何ができるかを、次の目標にしたいなと思います。
― 日本武道館では「ギャル、ギャル男」のコーナーは無いのではないかと、一瞬よぎりました。
本高：僕の頭にもまず最初によぎりましたね（笑）。「本当にこの場所でやっていいのか」と。ただ、そこはSTARTO ENTERTAINMENTのエンターテインメントを我々らしく表現するという意味で、やらせていただきました。
稲葉：僕は会場に入った時、セットのセンターステージの奥の方から見たんですけど、日の丸（日本国旗）が掲げてあるのを見てワクワクしたのと同時に引き締まりました。いざ本番が始まって、センターステージに駆け抜けていった時、360度からファンの皆さんが声援をくださって。このステージに立てて幸せだなと心から感じたので、またここに戻ってこれるように精進したいと、すでに思っています。
今野：一昨日、初めて会場に入った時、客席からステージを見て「あの国旗の下でパフォーマンスできるんだ」と間近で感じて、日本武道館に来た実感が湧きました。ジュニアとして日本武道館で単独公演を行うのはKinki Kids（DOMOTO）さん以来、約31年ぶりなので、みんなが言っているように伝説のライブを作りたいと思って、今も全力で頑張っています。
― 日本武道館公演の後の活動について、何か決まっている発表はありますか？
矢花：久々に春休みをいただいた後の……夏の話ですか？そうだ、夏にライブやるんだった俺ら！
ファン：（歓声）
橋本：全国ホールツアーを回って、日本武道館を楽しんだ後、夏もまたライブします！
― どのようなライブになりそうですか？
矢花：これがですね、我々もまだフワフワしている通り、タイトルも詳細もまだ決まってなくて…（笑）。
橋本：補足させていただくと、実はこの夏のライブの話、大倉さんから「ぜひやってほしい」と言っていただけたものなんです。僕らとしては「夏もライブできるんですか！ ありがとうございます！」という感じで。日本武道館を経て、夏に僕たちがどんなライブをやるのか、逆に僕たち自身もすごく楽しみにしています。
― 改めて、ファンの皆さんに意気込みとメッセージをお願いします。
今野：今、僕たちがこの日本武道館に立てているのは、これまで僕たちのことを支えてくださったファンの皆さんのおかげです。本当に感謝しかありません。いつもありがとうございます。目標が1つ叶った段階ですが、この先を目指して僕らは突っ走っていきますので、これからもついてきていただけたら嬉しいです。
― ありがとうございました！
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