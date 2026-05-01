ラ・リーガ 25/26の第35節 セビリアとエスパニョールの試合が、5月9日23:15にラモン・サンチェス・ピスフアンにて行われた。

セビリアはアイザック・ロメロ（FW）、ニエル・モペー（FW）、チデラ・エジュケ（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するエスパニョールはエドゥ・エスポジト（MF）、ロベルト・フェルナンデス（FW）、ティリス・ドーラン（MF）らが先発に名を連ねた。

前半は大きな動きが無く、0-0で終了した。

46分、セビリアが選手交代を行う。アイザック・ロメロ（FW）からアレクシス・サンチェス（FW）に交代した。

56分に試合が動く。エスパニョールのロベルト・フェルナンデス（FW）のアシストからティリス・ドーラン（MF）がゴールを決めてエスパニョールが先制。

58分、セビリアが選手交代を行う。ルシアン・アグメ（MF）からジブリル・ソウ（MF）に交代した。

64分、セビリアは同時に2人を交代。ホセ・カルモナ（DF）、ガブリエル・スアソ（DF）に代わりフアンル・サンチェス（DF）、オソ（MF）がピッチに入る。

66分、エスパニョールが選手交代を行う。ルーベン・サンチェス（MF）からチャールズ・ピッケル（MF）に交代した。

74分、エスパニョールは同時に2人を交代。カルロス・ロメロ（DF）、ラモン・テラツ（MF）に代わりホセ・サリナス（DF）、ホフレ・カレーラス（FW）がピッチに入る。

75分、セビリアが選手交代を行う。ルベン・バルガス（MF）からアコル・アダムズ（FW）に交代した。

82分セビリアが同点に追いつく。ジブリル・ソウ（MF）のアシストからアンドレス・カストリン（DF）がゴールを決めて1-1。試合は振り出しに。

83分、エスパニョールは同時に2人を交代。ロベルト・フェルナンデス（FW）、エドゥ・エスポジト（MF）に代わりキケ（FW）、ポル・ロサーノ（MF）がピッチに入る。

後半終了間際の90+2分セビリアが逆転。アレクシス・サンチェス（FW）のアシストからアコル・アダムズ（FW）がゴールを決めて2-1と逆転する。

ここで後半終了。2-1で延長戦に突入した。

以降は試合は動かず、セビリアが2-1で勝利した。

なお、セビリアは61分にホセ・カルモナ（DF）、73分にルベン・バルガス（MF）、73分にジブリル・ソウ（MF）、90+2分にアコル・アダムズ（FW）、90+9分にアンドレス・カストリン（DF）に、またエスパニョールは26分にウルコ・ゴンサレス（DF）、73分にティリス・ドーラン（MF）、90分にチャールズ・ピッケル（MF）、90+1分にオマール・エルヒラリ（DF）、90+9分にフェルナンド・カレロ（DF）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-05-10 02:40:22 更新