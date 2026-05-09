ニューストップ > ライフスタイルニュース > 夫「じゃあ同居辞める？それか君だけ出ていけば？」義母との同居に対… 夫「じゃあ同居辞める？それか君だけ出ていけば？」義母との同居に対する夫の見解に衝撃…義実同居に違和感しかない！ 夫「じゃあ同居辞める？それか君だけ出ていけば？」義母との同居に対する夫の見解に衝撃…義実同居に違和感しかない！ 2026年5月9日 21時5分 ウーマンエキサイト リンクをコピーする みんなの感想は？ もともとは母さんの家。俺たちだけじゃ絶対住めない。住まわせてもらっているーー。なにを言っても夫はこの調子…。奥さんが感じている薄気味悪さを理解してくれません。さらに気味が悪いのは、夫の毎晩の“ある行動”で…!?>>【まんが】青い屋根の大きなお家(ウーマンエキサイト編集部) リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 【まんが】青い屋根の大きなお家 本音は行きたくない…過去にも酷いこと言われたし 避けられない義家族との再会【私が義妹と縁を切った理由 Vol.91】 「パパが社長ってかっこいいじゃん？だから会社を辞めて起業する」妊娠中の妻に夫が爆弾宣言！産休前夜の衝撃