もともとは母さんの家。俺たちだけじゃ絶対住めない。住まわせてもらっているーー。

なにを言っても夫はこの調子…。奥さんが感じている薄気味悪さを理解してくれません。

さらに気味が悪いのは、夫の毎晩の“ある行動”で…!?

>>【まんが】青い屋根の大きなお家

(ウーマンエキサイト編集部)