【5月9日のB2PO結果】神戸が2連勝しファイナル進出決定…福島はナンジ37得点挙げ敵地で先勝

5月9日、「りそなグループ B2 PLAYOFFS 2025-26」のセミファイナル2試合が行われた。

ホワイトリングでは、信州ブレイブウォリアーズ（第2シード）vs福島ファイヤーボンズ（第3シード）のGAME1が開催され、敵地に乗り込んだ福島が90－83で先勝した。試合中盤に主導権を奪った福島は、身長212センチを誇るジャック・ナンジが来日後最多となる37得点を挙げる大活躍。複数の選手が戦線離脱している信州は、ホームでのシリーズ初戦を落とし、ファイナル進出へ後がなくなった。

GLION ARENA KOBEでは、神戸ストークス（第1シード）が99－89で横浜エクセレンス（第5シード）を下し、2連勝でファイナル進出を決めた。第3クォーター終了時点で71－71と一歩も譲らぬ接戦だったが、第4クォーター開始直後から神戸が14－0のビッグランでリードを奪取。横浜EXはB2得点王のトレイ・ボイドがゲームハイの38得点を挙げて食い下がったが一歩及ばず、3位決定戦にまわることになった。

この結果、プレーオフファイナルは、レギュラーシーズンを最高勝率で終えた神戸のホーム、GLION ARENA KOBEで開催されることが決定。16日にGAME1、17日にGAME2、19日にGAME3が行われる。

神戸の次なる対戦相手は、ホワイトリングで行われているセミファイナルの勝者。“東西決戦”に駒を進めるのは、東地区1位の信州か、同2位の福島か。セミファイナルGAME2は、10日14時05分ティップオフ予定だ。

◆▼5月9日のPO試合結果

信州ブレイブウォリアーズ 83－90 福島ファイヤーボンズ



信州｜25｜29｜10｜19｜＝83



福島｜18｜33｜21｜18｜＝90

神戸ストークス 99－89 横浜エクセレンス



神戸｜29｜23｜19｜28｜＝99



横浜｜22｜30｜19｜18｜＝89

◆▼5月10日のPO試合日程

信州ブレイブウォリアーズ vs 福島ファイヤーボンズ（14時5分開始）





【動画】神戸vs横浜EXのGAME2ロングハイライト映像