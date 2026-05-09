■これまでのあらすじ

嫁姑問題に限界を感じた妻から「この家を出ます」と告げられた夫。慌てて実家に電話すると、病弱のはずの母親は推し活に出かけようとしていた。初めて母親の体調に疑問を抱いた夫が父親に確認すると「母さんの病気？ そんなものあるわけないだろう」と言われ…。



体がしんどいと言えば、どんなわがままも許される…。親父いわく、母さんにとって「病弱」という言葉は免罪符のようなものなのだそうです。

俺は…、母さんに都合よく使われていただけだった…。親父と母さんは幾度となくぶつかったそうです。でも、幼い俺は母さんの涙を信じてしまった。家事だけでなく何かと被害者ぶって逃げ続ける母さんと、親父は何度も離婚も考えた。だけど俺のために踏みとどまってくれていたなんて…。俺は…何も見えていませんでした。妻に何を言われても、母さんを信じ切っていました。妻に謝らないと…！

※この漫画は実話を元に編集しています

(ウーマンエキサイト編集部)