茨城県の谷島洋司・石岡市長が市議会を解散したことに伴う市議選が行われ、新たな議員が決まったことを受け、石岡市は７日、臨時会を１４日に招集することを決めた。

臨時会では市長に対する２度目の不信任決議案が提出、採決される予定で、提案する山本進議員は「すでに過半数の賛同を得た」と話している。

臨時会では、正副議長らを選任した後、不信任案が緊急動議で提出されるという。

地方自治法によると、改選後議会で３分の２以上の議員が出席し、不信任案に過半数が賛成して可決された場合、市長は失職し、５０日以内に市長選が行われる。定数２２の石岡市議会では１５人の出席と、１２人の賛成が必要となる。

読売新聞などが市議選告示前に実施したアンケートでは、当選した２２人のうち、不信任案に賛成の意思を示したのは１２人、反対３人、無回答７人だった。山本議員は議員らに賛成するよう働きかけているといい、「２度目の不信任案も可決されることになりそうだ」と語る。

一方、３月の不信任案に反対した関口忠男議員は、不信任案に賛成しないよう呼びかけているという。関口議員は読売新聞の取材に「不信任案には大義がないと説得しているが、厳しい状況だ」と話している。