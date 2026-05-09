コーセーコスメポートは、スキンケアブランド「クリアターン」とボタニカルヘアケアブランド「サロンスタイル ビオリス」から、「ちいかわ」とコラボレーションした新作パッケージの第2弾を、5月15日（金）から数量限定で順次発売する。

クリアターン、ビオリスから「ちいかわ」スペシャルパッケージ第2弾が登場

今回は7月24日（金）から映画『映画ちいかわ 人魚の島のひみつ』が全国公開予定となっている「ちいかわ」とのコラボレーション第2弾で、6品種のアイテムがラインアップする。

クリアターンからは、パッケージにちいかわとハチワレがデザインされた4種類が登場。イオン技術を採用した導入型シートマスクの「クリニショット 白玉ブライトマスク」（30枚入）と「クリニショット モイストリフトマスク」（30枚入）、化粧水代わりに使えるデイリータイプのシートマスク「まいにちごめんね素肌マスク」（30枚入）、「まいにち毛穴小町マスク」（30枚入）がお目見えする。

クリアターン「クリニショット 白玉ブライトマスク」、「クリニショット モイストリフトマスク」、「まいにちごめんね素肌マスク」、「まいにち毛穴小町マスク」

ビオリスからは、パッケージに花々を見つめるちいかわ・ハチワレ・うさぎ・モモンガのイラストが描かれた2種類が登場する。「ビオリス フルールシロップ 限定デザイン ポンプペアセット（ディープモイスト）」（470mL×2）と「ビオリス フルールシロップ 限定デザイン ポンプペアセット（シルキースムース）」（470mL×2）は、天然花蜜配合のシャンプー＆ヘアコンディショナーセットで、ブリスフルブーケの香りとなっている。

ビオリス「ビオリス フルールシロップ 限定デザイン ポンプペアセット（ディープモイスト）」（470mL×2）、「ビオリス フルールシロップ 限定デザイン ポンプペアセット（シルキースムース）」（470mL×2）

購入レシートをアップロードしてポイントを貯めると抽選で賞品が当たるキャンペーンも実施している。A賞（5ポイント）はオリジナルデザインの「ビオリス 前髪ホットビューラー＋ケース」（50名）、B賞（10ポイント）は「スパバッグ＋サウナハット」（100名）、C賞（15ポイント）は「メイクBOX＋豪華賞品」（100名）。応募期間は6月30日（火）まで。

A賞（5ポイント）「ビオリス 前髪ホットビューラー＋ケース」（50名）

B賞（10ポイント）は「スパバッグ＋サウナハット」（100名）

C賞（15ポイント）「メイクBOX＋豪華賞品」（100名）

また、コーセーコスメポート公式Xのフォロー＆リポストで、抽選でオリジナルデザインQUOPay500円分が毎日10名、合計800名に当たるSNSキャンペーンも開催中（第2弾は5月11日から6月19日）。

オリジナルデザインQUOPAY

オリジナルデザインQUOPAY

クリアターンとサロンスタイル ビオリスの「ちいかわ」とコラボレーションした第2弾の商品は、5月15日（金）から全国の量販店・ドラッグストアを中心に数量限定で順次発売する。商品はなくなり次第終了。価格はオープン価格。