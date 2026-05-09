犬と猫がくつろぎすぎていて、思わず仕事を休みたくなってしまう光景が反響を呼んでいます。

話題となっている動画は記事執筆時点で53万7000回再生を突破し、「だらけまくってて愛おしいｗ」「ここに混ざりたい」といったコメントが寄せられています。

【動画：『仕事、がんばるぞ』と部屋に入った結果→犬と猫がゴロゴロしていて…仕事できるわけがない光景】

ゴロゴロしているワンコとニャンコ

TikTokアカウント「popochan0801」に投稿されたのは、飼い主さんが仕事を始めようと部屋に入った時の、ポメラニアンの「ぷに」ちゃんとスコティッシュフォールドの「ぽぽ」ちゃんのお姿。

飼い主さんは「仕事頑張ろう！」と前向きな心で颯爽と部屋の扉を開けてみると、そこには思いっきりゴロゴロしているぷにちゃんとぽぽちゃんの姿が。2匹とも相当眠いのか、目に光がありません…。

2匹ともやる気がゼロ

ぷにちゃんは温かそうなベッドの上でぬくぬくしていて、飼い主さんが部屋に入っても微動だにしません。人間の枕を使って寝ていることもあるというぷにちゃん、完全にベッドを使いこなしているよう。

ぽぽちゃんは椅子の上で寝ていましたが、飼い主さんが部屋に入ると「ドァー！」と大あくびをして眠気しかない様子。2匹とも起き上がる気配はなく、全然やる気が感じられません。

飼い主さんのやる気もゼロに…

無気力すぎる2匹の姿に、一瞬にして仕事へのやる気が無くなってしまった飼い主さん。部屋に流れるまったりした空気に、飼い主さんは思わず有給を取りたくなってしまったんだとか。

普段から一緒に寝ることがある2匹ですが、飼い主さんのベッドを占領してしまうこともあるのだそう。可愛すぎて、思わず許してしまいそうですね。

投稿には「だらけまくってて愛おしいｗ」「ここに混ざりたい」「わんこ動かなすぎてぬいぐるみかと思ったｗ」「仕事なんてできるわけない」「主さんも同じ角度で寝ましょう」「めっちゃ癒されました」といったコメントが寄せられています。

ぷにちゃんとぽぽちゃんのほんわかした日常は、TikTokアカウント「popochan0801」でチェックすることができます。

写真・動画提供：TikTokアカウント「popochan0801」さま

執筆：nagai

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。