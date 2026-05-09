水戸vs浦和 スタメン発表
[5.9 J1百年構想リーグ EAST第16節](Ksスタ)
※14:00開始
主審:上田益也
<出場メンバー>
[水戸ホーリーホック]
先発
GK 34 西川幸之介
DF 7 大森渚生
DF 17 板倉健太
DF 39 山本隼大
DF 89 佐々木輝大
MF 11 鳥海芳樹
MF 24 山崎希一
MF 48 山下優人
MF 82 川上航立
FW 29 多田圭佑
FW 44 奥田晃也
控え
GK 21 松原修平
MF 3 大崎航詩
MF 8 加藤千尋
MF 33 安藤晃希
MF 53 山下翔大
FW 9 根本凌
FW 13 粟飯原尚平
FW 20 パトリッキ
FW 70 マテウス・レイリア
監督
樹森大介
[浦和レッズ]
先発
GK 1 西川周作
DF 2 宮本優太
DF 3 ダニーロ・ボザ
DF 5 根本健太
DF 88 長沼洋一
MF 8 マテウス・サヴィオ
MF 11 サミュエル・グスタフソン
MF 13 渡邊凌磨
MF 25 安居海渡
MF 39 早川隼平
FW 17 小森飛絢
控え
GK 16 牲川歩見
DF 4 石原広教
MF 10 中島翔哉
MF 14 関根貴大
MF 22 柴戸海
MF 24 松尾佑介
MF 77 金子拓郎
FW 9 イサーク・キーセ・テリン
FW 36 肥田野蓮治
監督
田中達也
※14:00開始
主審:上田益也
<出場メンバー>
[水戸ホーリーホック]
先発
GK 34 西川幸之介
DF 7 大森渚生
DF 17 板倉健太
DF 39 山本隼大
DF 89 佐々木輝大
MF 11 鳥海芳樹
MF 24 山崎希一
MF 48 山下優人
MF 82 川上航立
FW 29 多田圭佑
FW 44 奥田晃也
控え
GK 21 松原修平
MF 3 大崎航詩
MF 8 加藤千尋
MF 33 安藤晃希
FW 9 根本凌
FW 13 粟飯原尚平
FW 20 パトリッキ
FW 70 マテウス・レイリア
監督
樹森大介
[浦和レッズ]
先発
GK 1 西川周作
DF 2 宮本優太
DF 3 ダニーロ・ボザ
DF 5 根本健太
DF 88 長沼洋一
MF 8 マテウス・サヴィオ
MF 11 サミュエル・グスタフソン
MF 13 渡邊凌磨
MF 25 安居海渡
MF 39 早川隼平
FW 17 小森飛絢
控え
GK 16 牲川歩見
DF 4 石原広教
MF 10 中島翔哉
MF 14 関根貴大
MF 22 柴戸海
MF 24 松尾佑介
MF 77 金子拓郎
FW 9 イサーク・キーセ・テリン
FW 36 肥田野蓮治
監督
田中達也