この記事をまとめると ■エンジンオイルだけでなく各種フルードや液体類も熱や経年で確実に劣化する ■ATFやCVTフルードは交換時期と作業品質が重要 ■クーラントなども定期交換が車両寿命を左右するため重要だ

メンテフリー時代でも油脂管理は重要

環境問題の意識が高まり、新車のオイル交換サイクルが伸びてきている。国産のガソリン車・ハイブリッド車なら、1年または1万5000km走行ごとが目安で、シビアコンディションの場合でも、半年または7500kmごとが推奨されている。

では、それ以外の油脂類はどうか。エンジンオイルに限らず、オイルは熱で劣化する。使用期間が長くなると熱の影響でオイル内の添加剤などが分解して粘度が保てなくなるので、どんなオイルでも定期的な交換が理想的。メンテナンスノートなどに記載されているメーカー指定の交換時期を守るのが基本だが、およその目安は下記のとおりだ。

ATF（オートマフルード）

2〜3年もしくは2〜3万kmごと。ただしATは非常に精密にできているので、異物が混入すると致命的なダメージにつながる。ヘタな作業をするくらいなら、ノータッチのほうが安全なくらいだ。

交換するなら信頼できる工場で規定量をきちっと守って交換すること。また、7万km以上無交換だったとすると、オイル交換をすることでスラッジが剥離してラインを詰まらせることもあるので、ATFに関しては定期的に交換するか無交換かの二択になると考えたほうがいい。

CVTフルード

CVTはプーリーの幅を油圧でコントロールする仕組み。そうしたCVTのフルードは4万kmを目安に交換したい。

ミッションオイル

MT車のミッションオイルは3〜5万kmごとが目安だが、使いかたやシフトワークによってもかなり寿命が変わってくる。スポーツ走行が多い人なら1万kmごと。シフトフィールが渋くなってきたな、と思ったら交換してみるといいだろう。

DCTフルード

DCTのフルードは通常3〜4万kmで交換。交換時にはオイルフィルター、ストレーナーも一緒に交換する必要がある。サーキット走行などで油温が120℃を超えたら5000kmで交換。ソレノイドバルブの清掃などもセットで行う必要がある場合は交換費用が高くつく。

適切な管理が愛車の寿命につながる

ブレーキフルード

ブレーキフルードは劣化すると水分が混入する。その水分がブレーキの熱で沸騰し、気泡が生じてブレーキが利かなくなるベーパーロック現象などを起こす可能性があるので、高温多湿の日本では車検ごとに交換するのが基本。

パワステフルード

電動パワステのクルマが増えてきているが、油圧のクルマであればパワステフルードを使用している。メーカーでは基本的に無交換としているが、量は定期的に点検したい。できれば4年もしくは4万kmぐらいで交換すると、パワステ全体の長寿化が期待できる。

クーラント

水冷エンジンには欠かせないクーラント。その役割はもちろん、エンジンを冷却することがメイン。冷却するだけならただの水道水でもOKだが、防錆成分と凍結防止のための不凍液としての仕事もある。

そうした防錆成分などが、時間の経過とともに劣化してくるので、定期的な交換を怠るとエンジン本体やラジエター内部にさびや腐食が生じる原因になる。オーソドックスなクーラント＝LLC（ロングライフクーラント）であれば2〜3年に1度の交換。新車などで採用が増えてきたSLLC（スーパーロングライフクーラント）であれば7〜10年に1回の交換が必要だ。

ウォッシャー液

ウォッシャー液にも触れておこう。ウォッシャー液は原則的に減ったぶんだけ継ぎ足しでOK。細かくいえば半年ぐらいで使い切ってしまうのが理想だが、長期間動かしていなかったクルマや、撥水剤入りなどの種類の違うウォッシャー液を入れたいときは、古いウォッシャー液を、灯油用の手動ポンプなどで抜いて、念のため最後にウォッシャーのスイッチを入れ、タンク内をすべて空にしてから、新しいウォッシャー液を入れるといい。

メンテナンスフリーが進んでも油脂類や液体類は消耗品ばかりなので、取扱説明書やメンテナンスノートの指示に従って、交換サイクルを守るようにしよう。