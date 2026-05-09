かんわいいぃぃ♡【マクドナルド】初コラボを見逃さないで！「期間限定商品」

【マクドナルド】が展開するカフェブランド「McCafé®（マックカフェ）」。本格派のコーヒーやデザートドリンク、スイーツが揃い、マックカフェ取り扱い店舗なら、どこでも気軽にカフェのメニューを楽しめるところが魅力です。そんなマックカフェから、ブランド初となる【サンリオ】のキャラクターコラボメニューが登場し、注目を集めています。今回は、その記念すべきコラボで誕生したメニューをご紹介します。

オリジナルカップのかわいさも見逃せない！

「プリンって飲み物だった？と勘違いしそうな感じのフラッペ」と、@ftn_picsレポーターともさんが紹介しているのは「ポムポムプリンのクリーミープリンフラッペ」。限定カップには、「ポムポムプリン」だけでなく、「ハローキティ」も描かれているので、飲む前にくるりと一回転させて撮影したくなるかも！ 価格は\490（税込）～。

スイーツのようなビジュと美味しさ

カスタード味のフラッペドリンクに、カラメルソースを重ね、ホイップクリームをトッピングした「ポムポムプリンのクリーミープリンフラッペ」。レポーターともさん曰く「見た目も味もプリンそのもの」「ほろ苦カラメルソースがアクセントになって、プリンの美味しさを最大級に引き上げてくれているような気がします」とのこと。パフェのような見た目で、ドリンクというよりもスイーツのよう。ちょっとした自分へのご褒美として、カフェタイムに選びたくなりそうです。

真っ赤ないちごカラーに気分もアップ！

鮮やかな赤色が目を引く「ハローキティのジューシーいちごスムージー」は、\450（税込）～。キティちゃんのリボンのような色は、見ているだけで元気になれそう。公式サイトによれば、「甘酸っぱくてジューシーないちごスムージー」とのことで、爽やかな味は今の季節にもぴったりかも。レポーターともさんも、「ジューシーで甘さのある濃厚ないちご味」とコメントしています。

暑くなる季節にぴったり！ ひんやりドリンク

シャーベットのような、氷のシャリシャリ感が残っているところも爽やかさを後押ししてくれそう。ひんやりとした飲み心地で、喉を潤しながらクールダウンしたいときにぴったりかも。レポーターともさんは「あまりにも美味しいので一気飲みしてしまい、私は頭がキーンしちゃいました（笑）」とのことで、これから飲む人は要注意です！ 天気の良い日にテイクアウトして、のんびりお散歩しながら楽しむのもおすすめです。

2026年5月中旬までの期間限定メニューで、コラボカップは数量限定のため、早期終了の可能性もあり。まだ飲んでいない人は、急いでマックカフェの取り扱いがあるマクドナルドへ！

※すべての商品情報・画像はftn_pics出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Reco.N