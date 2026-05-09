「それ全部聞こえてる、、、」電車内の会話にモヤッ──次の瞬間、他人事じゃなくなった

筆者の話です。

電車内で聞こえてきた女性たちの会話に、思わずクスッとしたことがありました。

けれど、その瞬間ふと自分のことが頭に浮かんで──。

聞こえる声

「それ全部聞こえてる……」

ラッシュの時間帯が落ち着いた昼前の電車。

近くの座席から女性たちの会話がはっきりと耳に入ってきました。

職場の人の話や日常の出来事が、次々と話題に上がっていきます。

車内はそれほど混雑しておらず、座席の間にも少し余裕がありました。

その分、声は遮られることなく広がり、自然と内容が耳に入ってきます。

聞くつもりはなかったのに、まるで井戸端会議をそばで聞いているような感覚になりました。

止まらぬ話

女性たちは楽しそうに話し続けていて、話題が途切れる様子はありません。



笑い声も交じりながら、会話はさらに盛り上がっていきます。

その様子を見て、ふと周囲に目を向けると、近くに座っている乗客がちらちらと視線を向けていました。



スマートフォンから顔を上げて様子をうかがう人や、少しだけ眉をひそめる人の姿も見えます。

車内に大きな音があるわけではないからこそ、その声がよりはっきりと浮かび上がっていました。



空気がわずかにざわついているように感じながらも、会話は変わらず続いていきます。