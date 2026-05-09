

御堂筋の北の玄関口に、新たなランドマークが誕生します。大和ハウス工業らが手がける「淀屋橋ゲートタワー」の商業ゾーンが、2026年7月9日（木）にグランドオープンします。 大阪メトロ御堂筋線・京阪「淀屋橋駅」に地下直結という抜群のアクセスを誇り、梅田（大阪駅）からも1駅約3分。雨の日でも濡れずに移動できるこの施設には、オムライスの名店「北極星」の新業態や大阪最大級の「SHARE LOUNGE」など、全20店舗以上（2026年秋以降含む）が集結します。 本記事では、旅行者やビジネスパーソンが「今すぐ行きたくなる」フロア詳細と最新テナント情報をお届けします。

御堂筋線・京阪「淀屋橋駅」地下直結！

淀屋橋ゲートタワー外観と施設構成図

淀屋橋ゲートタワー最大の魅力の一つは、その圧倒的な交通アクセスの良さです。所在地は大阪市中央区北浜四丁目で、大阪メトロ御堂筋線「淀屋橋駅」および京阪本線「淀屋橋駅」に地下で直結しています。淀屋橋周辺は、オフィスの立ち並ぶ御堂筋の北の玄関口。淀屋橋から中之島にかけては、大阪市中央公会堂や大阪府立中之島図書館などの歴史的建築物が集まるエリアです。

梅田駅から1駅約3分の好立地

施設構成図を見ると、商業施設の地下1階および駐車場フロアの地下2階から、そのまま駅のコンコースへと繋がる「地下直結」の動線が確保されていることがわかります。新幹線を利用して新大阪駅や、関西国際空港などから大阪に降り立つ旅行者・ビジネスパーソンにとって、主要ターミナルである梅田駅から御堂筋線で1駅約3分でアクセスでき、そこから地上に出ることなくダイレクトに施設へアクセスできる点は非常に大きなメリットです。天候に左右されずに移動できるため、荷物が多い旅行時のおでかけスポットとしても最適と言えるでしょう。

水・街・自然をテーマにしたフロアをチェック！

商業ゾーンは地下1階から2階にわたり、それぞれ異なるテーマを持った空間演出が施されています。

地下1階（フード＆ライフサポート）

地下1階商業ゾーン（イメージ）

地下1階は「水面（みなも）」をテーマにした「Water Flow」というコンセプトで、水のゆらぎを感じさせる空間です。ここには、マクドナルドやSUBWAYなど、日常使いしやすいフードやライフサポート系の店舗が集積しています。

1階（ファッション・ファッション雑貨・カフェ・オフィスサポートサービス）

1階エントランスと商業ゾーン（イメージ）

1階は「街」をテーマにした「Glass Cube」がコンセプトです。透明感あるガラスケーシングで統一されたストリートを形成し、淀屋橋エリア初出店となる「TULLY’S COFFEE & TEA」や120年の歴史を持つ老舗「ミユキ クラフツ・スーツ」、大阪初出店となる「さばえめがね館」などが軒を連ねます。

「TULLY’S COFFEE & TEA」「ミユキ クラフツ・スーツ」「さばえめがね館」

2階（レストラン・スポーツグッズ・サービス）

2階商業ゾーン（イメージ）

2階は「自然」をテーマにした「Urban Grove」がコンセプトで、木漏れ日を感じさせる空間に多彩なレストランが集まります。オムライスで有名な「北極星」は、1日を通して楽しめる総合レストランとして新業態でオープン。看板のオムライスはもちろん、洋食やパスタ、ピザなどメニューは多岐にわたり、ディナーには予約制のコース料理も提供を予定しています。昭和7年創業の鰻卸問屋直営のうなぎ専門店「うなぎ四代目菊川」は淀屋橋エリア初出店。さらに、ミズノとしては初となるゴルフとライフスタイルが融合した店舗「MIZUNO GOLF」も出店します。

「北極星」「うなぎ四代目菊川」「MIZUNO GOLF」

仕事とリラックスが融合する11階「公共貢献複合ゾーン」

11階屋上庭園（イメージ）

商業店舗だけでなく、11階に設けられた「公共貢献複合ゾーン」にも注目です。

ここには、一般開放される屋上庭園を中心に、サードプレイスとして利用できる施設が整備されています。大阪最大級となる180席のスケールを誇る「SHARE LOUNGE 淀屋橋ゲートタワー with PLUS」は、土佐堀川を望む風景とともに、プラスが展開する家具により、快適な時間を演出。仕事とリラックスが共存する場所となりそうです。

また、「SYNTH ビジネスセンター淀屋橋ゲートタワー」はレンタルオフィスの機能だけでなく、行政情報サービスの提供や各種公的証明書の取得が可能な複合機も設置。オフィスワーカーの利便性を大きく高める工夫がなされています。

「淀屋橋ゲートタワー」出店店舗一覧

地下1階

・ドコモショップ（携帯電話販売）

・ゲートタワー淀屋橋眼科（眼科）

・アイシティ（コンタクトレンズ、ケア用品販売）

・マクドナルド（ハンバーガー）

・キャンドゥ（100円ショップ）

・KOMEHYO買取センター（ブランド品買取）

・SUBWAY（サンドイッチ、持ち帰り専門店）

・関西みらい銀行 ゲートタワー淀屋橋プラザ（銀行）

1階

・ミユキ クラフツ・スーツ（オーダーメイドスーツ）

・TULLY’S COFFEE ＆TEA（カフェ）

・エイブル（不動産賃貸仲介・管理）

・Berwick OSAKA（レザーシューズ、スニーカー）※7月中オープン予定

・ファミリーマート（コンビニエンスストア）

・さばえめがね館（メガネ）

2階

・北極星（オムライス、洋食）

・うなぎ四代目菊川（うなぎ料理）

・クリスプサラダワークス（カスタムサラダ専門店）

・MIZUNO GOLF（スポーツ用品販売）

・魚ト炭ト酒 大阪の燗兵衛（和食居酒屋）

・CaféSai（カフェ）

・鶴丸うどん本舗（うどん）

・イタリアン チャンピーニ（イタリア料理）

・ビンドゥ（インド・エスニック料理）

・淀屋橋クローバー歯科・矯正歯科（歯科クリニック）

11階

・SHARE LOUNGE 淀屋橋ゲートタワー with PLUS（カフェ、ワークスペース）

・SYNTH ビジネスセンター淀屋橋ゲートタワー（ビジネスサポート施設）

2026年秋以降オープン

地下1階

・チェディルアン（タイ・イサーンダイニング）

1階

・ReCORE 鍼灸院｜接骨院（鍼灸院、接骨院）

2階

・香港海鮮料理 椰林（中華料理）

御堂筋の歴史と現代のビジネスシーンが交差する淀屋橋。この夏「滞在型ランドマーク」として動き出す淀屋橋ゲートタワーは、大阪の街歩きをより便利で、より豊かなものに変えてくれそうです。オープンの7月9日が今から待ち遠しいですね！

（画像：大和ハウス工業）

鉄道チャンネル編集部

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