プロゴルファーでタレントの東尾理子が息子の野球を手伝う姿をアップした。

９日にインスタグラムを更新し、「息子の野球お手伝い 今回は電光掲示板係 こちらも、もちろん初めて バックネット裏の建物に入って、機械を探して、電源を入れて、ん、ついた」とつづると、バックネット裏で作業する様子を公開。「説明書がポツンと置いてあって、、、睨めっこ さぁ、これだけで頑張ってみる ボール ストライク アウト 得点 それぞれ押して、電光掲示板に付くのをひやひや確認して、、、ボールとストライクは、足されていくのに得点は数字を入れるというトリックに何回か間違えた時は、誰も見てないで〜と願いながら慌てて必死に修正してなんとかやり遂げた！１球も見逃さずにしっかり全球見た 理汰郎、２１番しょって、たまにマウンドにもあがってます」と続け、説明書を読む東尾の姿をアップした。

理汰郎くんの姿も公開し、フォロワーは「かわい〜い！」「みんな忙しいのに野球のお母さんも頑張ってて、ご苦労様です。」「私も、こんな時期ありましたー懐かしいです。ウグイス当番で練習試合の時してました。意外と選手交代はアナウンス難しいよね」「理子さん綺麗」とコメントを寄せた。

東尾は石田と２００９年に結婚。当時は石田が２１歳年上で、父・修氏と４歳差と近いことでも話題を呼んだ。１２年１１月に理汰郎くん、１６年３月に青葉ちゃん、１８年４月につむぎちゃんと３人の子供を出産。理汰郎くんは「フラッシュ暗算」の大会で表彰されたほか、２３年８月には野球キャンプに参加するため単身渡米。文武両道な姿が反響を呼んでいる。