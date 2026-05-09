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緒方耕一も体感…腰痛の原因は筋肉ではなかった？反り腰と関節の意外な関係を関節ケアの第一人者が解説

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関節ケアの第一人者・角田紀臣氏が、YouTubeチャンネル「つのだ式関節整体 角田紀臣」にて「腰痛の原因は筋肉じゃない!?瞬時に変化を体感する凄ワザ整体【緒方耕一さん】」を公開した。元プロ野球選手の緒方耕一氏をゲストに迎え、長年の腰痛を引き起こしている根本的な原因と、関節へのアプローチによる改善のプロセスを披露している。



角田氏は腰痛に悩んでいた緒方氏の体をチェックし、仙腸関節の癒着や、ソファーでのだらしない座り方による代償動作が、体全体の歪みにつながっていると指摘。「痛むのは筋肉が落ちたかどうかは関係ない」と従来の常識を覆す見解を示した。



角田氏は「筋肉が落ちて痛くなることはない」と断言し、筋肉が落ちることで「傷む環境ができるから痛い」と説明する。さらに、「ストレッチは筋肉に大事」とした上で、関節には専用のアプローチであるモビライゼーションが必要であると語り、緒方氏の腰や背中などの関節を次々と調整していく。



施術後、緒方氏は壁に背中をつけて立つ姿勢のテストを実施。施術前は腰と壁の間に手首まですっぽりと入っていた反り腰状態だったが、施術後は背中が壁に密着し、手が貫通しなくなった。緒方氏は「下半身がドッシリして上半身はリラックスしている」と驚きの表情を浮かべ、姿勢の改善によって身長が伸びたような変化も体感した。



「関節がねじれていると指が浮いて掴みづらくなる」という角田氏の言葉通り、靴の中で足の指まで動くようになったと喜ぶ緒方氏。単なる筋肉のほぐしではなく、骨格や関節を本来の位置に戻すことの重要性が浮き彫りになり、長年の不調に悩む人々にとって新たな解決策を提示する内容となっている。