開催：2026.5.9

会場：プログレッシブ・フィールド

結果：[ガーディアンズ] 6 - 4 [ツインズ]

MLBの試合が9日に行われ、プログレッシブ・フィールドでガーディアンズとツインズが対戦した。

ガーディアンズの先発投手はパーカー・メシック、対するツインズの先発投手はコナー・プリ－リップで試合は開始した。

1回裏、3番 ホセ・ラミレス 3球目を打ってセカンドゴロ しかしセカンドがエラーでガーディアンズ得点 CLE 1-0 MIN、4番 リース・ホスキンス 3球目を打ってライトへの犠牲フライでガーディアンズ得点 CLE 2-0 MIN、6番 トラビス・バザナ 3球目を打ってセンターへのツーランホームランでガーディアンズ得点 CLE 4-0 MIN

6回表、3番 ライアン・ジェファーズ 3球目を打ってライトへのタイムリーヒットでツインズ得点 CLE 4-1 MIN

7回表、1番 バイロン・バクストン 3球目を打って左中間スタンドへのツーランホームランでツインズ得点 CLE 4-3 MIN

7回裏、3番 ホセ・ラミレス 4球目を打ってレフトへのタイムリーヒットでガーディアンズ得点 CLE 5-3 MIN

8回裏、8番 オースティン・ヘッジズ 4球目を打ってピッチャーへのタイムリーヒットでガーディアンズ得点 CLE 6-3 MIN

9回表、3番 ライアン・ジェファーズ 5球目を打ってショートゴロ 6-4-3のダブルプレイでツインズ得点 CLE 6-4 MIN

試合は6対4でガーディアンズの勝利となった。

この試合の勝ち投手はガーディアンズのパーカー・メシックで、ここまで4勝1敗0S。負け投手はツインズのコナー・プリ－リップで、ここまで1勝1敗0S。ガーディアンズのスミスにセーブがつき、2勝0敗11Sとなっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-05-09 11:18:14 更新