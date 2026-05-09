目と手で共同作業をする力が育つ「リングとおし」や「ひもとおし」の作り方とは？【ゆる～く楽しく続く！おうちモンテッソーリの知育遊びアイデア帖】

目と手で共同作業をする力が育つ「リングとおし」や「ひもとおし」の作り方

リングとおし

推奨年齢 1歳半～ あそび制作 おうち de モンテッソーリ

木製リングをアクリル絵の具で塗り、よく乾かしてから使います。あそぶさいは口頭で説明せず、大人が手本を見せるだけでかまいません。そうすることで子どもの観察力が養われます。

この力が伸びる！

慎重さや指先の使いかたが身につき、目と手を同時に使う力も育みます。

あそぶときのポイント

親指、人差し指、中指が「C」の形になるように、3本指でリングをつまんで棒に通し、音が出ないようにゆっくりと置きましょう。

用意するもの

ひもとおし

・木製リング25個 ・アクリル絵の具（赤、青、黄、緑、白） ・絵筆 ・水入れ ・木製皿立て（棒が5×2本のタイプなど）

推奨年齢 2歳～

大きめのビーズを、一方の端を結んだひもにとおしていきます。何色かのビーズを使えば、自分で色の組み合わせを工夫するので、自己表現や想像力にもつながります。

この力が伸びる！

目で穴を見て、そこに紐を通すことで、目と手で共同作業をする力が育ちます。器用になり、お箸と鉛筆を持つ手の準備にもなります。

あそぶときのポイント

子どもの年齢にとらわれず、ものを口に入れなくなった頃に始めてください。乗り物や動物など、子どもが好きな形のビーズを使っても。

用意するもの

・手芸用の太めのひも ・ウッドビーズ 5～10個

【出典】『ゆる～く楽しく続く！おうちモンテッソーリの知育遊びアイデア帖』監修：北川真理子