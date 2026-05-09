来週の主な予定 ベッセント米財務長官来日、米CPIと日銀主な意見 米中首脳会談 来週の主な予定 ベッセント米財務長官来日、米CPIと日銀主な意見 米中首脳会談

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来週の主な予定 ベッセント米財務長官来日、米CPIと日銀主な意見 米中首脳会談



・米財務長官来日 高市首相と片山財務相、植田日銀総裁と円安議論

・日銀4月主な意見 物価見通し大幅引き上げ、3名が据え置きに反対

・米CPI ガソリン高騰で前年比4%近くまで上昇か、目標の2倍に相当

・米中首脳会談 トランプ氏は中国訪問前にイラン合意を強く望むが…



9日（土）

中国貿易収支（4月）

エスクリバ・スペイン中銀総裁、ラテンアメリカ経済会議閉会挨拶

ロシア対ナチスドイツ戦勝記念日、軍事パレード開催



10日（日）

チポローネECB理事、討論会出席



11日（月）

中国消費者物価指数・生産者物価指数（4月）

米3年債入札（580億ドル）

ベッセント米財務長官、日本訪問（13日まで）

EU外相理事会



12日（火）

日銀主な意見（4月27日-28日開催分）

日本家計支出（3月）

ドイツZEW景況感指数（5月）

米10年債入札（420億ドル）

米消費者物価指数（4月）

米NY連銀「家計債務と信用に関する四半期報告」

ベッセント米財務長官、高市首相、片山財務相、植田日銀総裁と会談

チャルマーズ豪財務相、政府予算案発表

ブレマンNZ中銀総裁「不確実性が高まる時代における金融政策」出席

ドレンツ・スロベニア中銀総裁、金融会議出席

グールズビー・シカゴ連銀総裁、会議出席（質疑応答あり）

EU外相理事会

EUエネルギー相非公式会合



13日（水）

日本貿易収支（3月）

豪賃金指数（第1四半期）

NZ中銀インフレ予想（第2四半期）

米30年債入札（250億ドル）

米週間石油在庫統計

米生産者物価指数（4月）

カナダ中銀議事録（4月29日開催分）

黒田前日銀総裁、講演

マン英中銀委員、イベント講演

ラデフ・ブルガリア中銀総裁、会議出席

カシュカリ・ミネアポリス連銀総裁、討論会出席（質疑応答あり）

コリンズ・ボストン連銀総裁、討論会出席（質疑応答あり）

OPEC月報



14日（木）

豪消費者インフレ期待（5月）

英GDP速報値（第1四半期）

米小売売上高（4月）

米新規失業保険申請件数（9日終了週）

増日銀審議委員、経済同友会で講演

ピル英中銀チーフエコノミスト、会議出席

バーFRB理事、会議出席

ハマック・クリーブランド連銀総裁、イベント開会挨拶

トランプ米大統領と中国習近平国家主席、会談（北京、15日まで）

BRICS外相会議（インド、15日まで）



15日（金）

日本国内企業物価指数（4月）

ECB経済報告

米「フォーム13F」提出期限

パウエルFRB議長任期満了、理事として28年まで残留示唆



16日（土）

氷見野日銀副総裁、日本金融学会で講演



※予定は変更することがあります

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