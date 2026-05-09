2か月の入院生活、ベッドから動けない小学生の娘──救ったのは“隣の子”だった

小学生の娘が経験した2か月の入院生活。自由を奪われ、治療に耐える日々の中で、親子を救ったのは「隣のベッドの友だち」との交流でした。病院という限られた空間で、子どもたちが自ら作り出した小さな幸せとは？ 友人が体験談を語ってくれました。

辛い入院生活

小学生の娘が入院をしていたときの話です。

子どもの入院は、親子ともに負担が多く、楽しみを見出すのも難しいもの。

1日中ベッドの上で過ごし、面会も限られた人だけ。

毎日治療と向き合い、学校にも行けない苦しさは、何度代わってあげたいと思ったことか。

もどかしさと先行きの見えない不安に、親の私も心が折れそうな毎日でした。

娘は2か月入院をしましたが、そこでの心温まる出来事です。

外の世界を感じる「イベント」

娘の隣には、長期入院しているAちゃんがいました。

Aちゃんはトイレとお風呂以外はベッドの上で過ごしていました。

でも、娘とは隣同士よく会話をし、ママ同士も情報交換をする間柄。

あるとき、病院のイベントで「シール交換」がありました。

各自それぞれの部屋やベッドで過ごしているため、直接シール交換はできません。

でも、これは娘にとって、外の世界や流行を感じるとても楽しいイベントとなりました。