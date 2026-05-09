“黒ゴム”は卒業ーー！【3COINSの新作】初夏のまとめ髪に使いたい♡「上品見えヘアアクセ」

暑くて髪をまとめたくなったとき、使うのはいつも黒ゴム。思い当たる人は、【3COINS（スリーコインズ）】で初夏にぴったりのヘアアクセサリーを見つけてみて。今回紹介するのは、上品なデザインで大人の髪にもなじむアイテム。プチプラだから、複数買いもアリかも。

クラスアップにはトレンド素材

【3COINS】「フリルサテンバンス」\550（税込）

春夏トレンドのひとつとして人気のサテン素材を使った、柔らかい光沢が印象的なバンスクリップ。ふっくらボリュームがあるのは、ギャザー入りの半円形フリルが2枚重なっているから。暗い髪色やタイトなまとめ方だと地味になりがちなローポニーでも、根元に留めることで洗練見えしそうです。

フェミニン派には軽やかなレース

【3COINS】「レースシュシュ」\550（税込）

透け感のあるレース素材のシュシュは、ホワイト・ブラックどちらを選んでも初夏にふさわしい軽やかさを演出できそう。使わないときは、アクセサリー感覚で手首につけるのも◎ 甘いコーデとリンクさせるのはもちろん、日常のカジュアルな着こなしにポイントとして投入しても素敵。

大人カラーのぷっくりフラワー

【3COINS】「クリアフラワーポニー」\330（税込）

大人が取り入れるのをためらいがちなキュートなモチーフは、シックなカラーを選ぶと浮きにくいはず。こちらはチャコールグレーとベージュの2色展開で、どちらを選んでも大人コーデになじみそうです。クリアな花びらも涼しげな印象。

迷ったらセットもオススメ

【3COINS】「スリムポニー5個セット」\330（税込）

あらゆる装いに合わせやすい装飾控えめのヘアゴムは、ポーチにひとつ忍ばせておくと便利。こちらならゴールドカラーのパーツもあいまって、上品に見えそうです。ブラックミックスやブラウンミックスのセットならオンオフ問わず使えて、ビビッドカラーのセットなら初夏の休日コーデに華やかさをプラスしてくれます。

※すべての商品情報・画像は3COINS出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：たちばな 菜絵

国語教員免許も持つ異色の美容 & ライフスタイルライター。色彩検定保有のスキルも活かし、トレンドカラーに基づく、美容・流行情報が強み。難病を経験したことをきっかけに、「オシャレを通じたポジティブマインド」が持つ力を信じ、そのきっかけになるべく、ファッション & コスメ情報を執筆中。