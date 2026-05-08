元大阪府知事で大阪市長も務めた弁護士の橋下徹氏（56）が8日、フジテレビ系「旬感LIVE とれたてっ！」（月〜金曜後1・50）にコメンテーターとして生出演。先月、顔を腫らした原因を明かした。

この日は、10日が「母の日」ということで、出演者に「母の日に家族と何かしていますか？」と質問。

橋下氏は「うちは母親が結構うるさいから、花持ってこないといろいろ」と語り、また妻に対しては三男四女の7人の子どもに「“母の日にはちゃんとやらなきゃいけないよ”と」と言っていると明かした。

また、橋下氏は「いや、この間…」とし「僕、顔がパンパンに腫れて。でアレルギー検査の結果出たんですけど、なんにもアレルギーなかったんですよ。唯一考えられるのが、ちょっと三男問題がいろいろあって」と語った。

さらに「トラブルというか、夜中や朝に話し込んだんですよ。2日話し込んだだけで、そんな顔がパンパンに腫れて」と説明。「お母さんっていうのは、大変なんだなって。二十何年間、それをやってるわけでしょ」としみじみと語っていた。

橋下氏は先月、顔が腫れた状態でテレビ番組に出演。「2、3日前ぐらいからちょっと危ないなと思ってたら、昨日こういうふうになって。原因が花粉症か犬アレルギーか分からないんですけど、アレルギー系なんですよ」と説明していた。