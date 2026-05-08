King & Prince 東京ドーム公演よりライブのオープニングを飾った「Stereo Love」の映像公開

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King & Princeの最新ライブBlu-ray＆DVD『King & Prince DOME TOUR 2026 ～STARRING～』（6月24日発売）より、「Stereo Love」のライブ映像がKing & PrinceオフィシャルYouTubeにて公開された。

■会場の中央付近に出現した高さ約15メートルのタワーから登場

本作は、昨年12月にリリースしたアルバム『STARRING』を引っさげて開催された4大ドームツアーのうち東京ドーム公演の模様を収録した作品。

「Stereo Love」は『STARRING』に収録されている楽曲で、ドームツアー公演のオープニングを飾ったナンバー。

King & Princeのふたりが会場の中央付近に出現した高さ約15メートルのタワーからそれぞれ登場。全方位のティアラ（ファンの総称）に会いに行くというサプライズ的な演出は、ファン想いのKing & Princeならでは。客席の熱狂も相まって高揚感たっぷりにライブが幕を開けるシーンが収められている。

■リリース情報

2026.06.24 ON SALE

Blu-ray＆DVD『King & Prince DOME TOUR 2026 ～STARRING～』

■【画像】King & Princeのアーティスト写真

■関連リンク

ライブBlu-ray＆DVDの詳細はこちら

https://www.universal-music.co.jp/king-and-prince/news/2026-04-23/

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