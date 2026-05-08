藤原大祐が、新曲「100目惚れ」を5月20日(水)にリリースすることを発表した。

「100目惚れ」は株式会社ドールによるブランドPR動画に採用された楽曲。動画には2021年からDoleのアンバサダーを務めるプロゴルファーの岩井明愛選手と岩井千怜選手が出演し、幼い頃から今日までひたむきに夢を追いかけてきた姉妹の「家族で頑張る」ストーリーになっている。岩井姉妹と同世代の藤原大祐が、大切な人を想う気持ちを書き下ろした「100目惚れ」はで繊細なメロディと言葉を紡ぐことで映像に彩りを添えている。

■DoleブランドPR動画

配信開始日：2026年5月8日（金）17:00

■「100目惚れ」

2026年5月20日（水） 配信リリース

◾️＜TAIYU FUJIWARA ONE-MAN LIVE 2026 “HOPE”＞ 2026年10月18日（日）17:00開場／18:00開演

大阪・Yogibo Meta Valley

2026年10月23日（金）18:00開場／19:00開演

東京・Veats Shibuya ▼チケット料金

￥5,500（税込）

※オールスタンディング、未就学児入場不可

※おひとり様 1 公演につき4枚まで（同行者非会員可・複数公演申込可）

※入場時ドリンク代600円別途要

※チケット代金とは別途、プレイガイド規定の手数料がかかります。 ▼お問い合わせ

・電子チケット・チケットエントリー操作等に関する問い合わせ

ローソンチケットインフォメーション：https://faq.l-tike.com/ ・公演に関するお問い合わせ

＜大阪・Yogibo Meta Valley＞

キョードーインフォメーション 0570-200-888（12:00〜17:00 / 土日祝休業）

＜東京・Veats Shibuya＞

HOT STUFF PROMOTION 050-5211-6077（平日 12:00〜18:00） ▼オフィシャルファンクラブ「TiM」入会

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