お笑いコンビ・ペナルティのヒデが8日、自身のインスタグラムを更新。相方のワッキーと人気芸人を挟んだ3ショットを投稿した。



【写真】表情だけ見れば兄に挟まれた妹 やさしさが伝わってくる

「まちゃ、30周年そして誕生日おめでとう」と記したヒデ。祝福されたのはお笑い芸人・まちゃまちゃ。トレードマークのオレンジ＆緑の髪と衣装で、笑みを浮かべるコンビの間で舌を出している。ヒデは「ペナルティの唯一無二の可愛い妹です」と続けた。



まちゃまちゃは1976年5月7日生まれ、千葉県出身。奇抜なヘアスタイルやメークで人気を博した。ママをしていたスナックを2020年に閉店。北海道でスナックなど飲食店も経営している、お笑いコンビ・モリマンのホルスタイン・モリ夫のインスタグラムにもたびたび登場している。4日には日本武道館で行われた歌手で女優の小泉今日子のコンサートを訪れた際の様子も公開している。



写真のヒデとワッキーの表情はまさに兄の顔。包み込むようなやさしさが伝わってくる。「これからもまちゃまちゃを宜しくお願い申し上げます。今夜のまちゃの笑顔は、初めてまちゃに会った17歳の時そのものでした」と結んだ。



（よろず～ニュース編集部）