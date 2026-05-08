松屋フーズは、とんかつ業態の「松のや」において、5月13日15時から、「国産雪国育ちうまトマロースかつ」を販売する。

松屋で不動の人気を誇る「うまトマハンバーグ」でお馴染みの、にんにくがガツンと効いた特製うまトマソース。今回、その“魔法のソース”が、北の大地ではぐくまれた「国産雪国育ちロースかつ」と運命の合体を果たした。



“国産雪国育ち”うまトマロースかつ定食

国産豚ならではのキメ細やかで甘みのある肉に、濃厚なうまトマソースが絡み合うことで、一口ごとに溢れる旨味と香りが食欲を刺激する。この贅沢なコラボレーションを、ぜひ賞味してほしい考え。

［小売価格］

“国産雪国育ち”うまトマロースかつ定食：1090円

“国産雪国育ち”チーズうまトマロースかつ定食：1290円

単品“国産雪国育ち”うまトマロースかつ：890円

単品“国産雪国育ち”チーズうまトマロースかつ：1090円

（すべて税込）

※持ち帰り可能。持ち帰りの際のみそ汁は、別途料金が必要

［発売日］5月13日（水）

松屋フーズ＝https://www.matsuyafoods.co.jp