富士マリオットホテル山中湖は、6月1日から8月31日までの期間、ホテルレストラン「Grill ＆ Dining G（グリル アンド ダイニング ジー）」において、山梨県内各地の風景や文化を料理で表現したディナーコース「Terroir Yamanashi−山梨の夏を巡る美食旅−」を発売する。

山梨の夏に息づく色彩や情景を一皿ごとに描き出すことをテーマに、同コースは山梨の豊かな恵みをそれぞれの土地のイメージとともに味わう構成で用意した。忍野八海の澄んだ水を思わせる透明感のあるアミューズから始まり、身延の精進文化に着想を得た黒胡麻や豆乳などの前菜、桃とパプリカを組み合わせた爽やかな冷製スープなど、地域が育んだ素材の個性を丁寧に引き出した逸品の数々。色とりどりの食材で華やぎをもたらす陸作信玄エビを使った一皿は、市川三郷の夏夜を彩る花火をイメージした。魚料理は山梨のブランド魚を使用し清流・笛吹川をイメージした清涼感ある味わいのソースをまとわせて提供する。そしてメインディッシュとなる肉料理は富士吉田の火祭りを表現。口の中でとろけるような食感が特徴の有田牛を焼しゃぶに仕立て、立ち上る炎とともに夏の力強さを臨場感たっぷりに演出する。八ヶ岳のとうもろこし御飯や白桃のデザートまで、山梨の風土が育てた旬の味覚を多彩な表現でまとめ上げたコースを心を込めて用意した。



「Terroir Yamanashi-山梨の夏を巡る美食旅-」デザートイメージ

湖畔の静けさとともに、季節の味覚と風景が織りなす山梨の夏の体験を心ゆくまで堪能してほしいという。

［「Terroir Yamanashi−山梨の夏を巡る美食旅−」概要］

期間：6月1日（月）〜8月31日（月）

時間：日曜〜金曜・祭日 18:00〜21:00（L.O.）

土曜 17:30〜21:00（L.O.）

場所：レストラン「Grill ＆ Dining G（グリル アンド ダイニング ジー）」

料金：1名 1万4000円（サービス料・消費税込）

※記載のメニュー内容・料金・提供日は、変更になる場合がある

富士マリオットホテル山中湖＝https://www.fuji-marriott.com