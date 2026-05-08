豪ドル、NZドルともにNY市場での下げの反動から緩やかに上昇＝オセアニア為替概況



NY市場ではドル買いの動きとなって、豪ドル/ドル、NZドル/ドルともに下値を探る展開となった。ユーロドルやポンドドルも同様にドル買いの影響で軟調な推移を見せた。豪ドル/ドルは0.7200ドル近辺まで下落した。東京市場では朝方からNY市場でのドル買いの反動から豪ドル/ドルは上昇に転じている。ただ、戻りのペースは緩やかで0.7226近辺までの上昇にとどまっている。この動きに追随して、豪ドル円は朝方の112.90台から113.30台まで上昇を見せた。



NZドルは対ドルで緩やかに上昇。0.5931近辺から0.5955前後まで上昇した。NZドル円は93.08付近から93.40近辺まで上昇した。



豪州

05/04 10:30 住宅建設許可 （3月） 結果 -10.5% 予想 -10.0% 前回 29.7% （前月比）

05/05 13:30 中銀政策金利 （5月） 結果 4.35% 予想 4.35% 前回 4.1%

05/07 10:30 貿易収支 （3月） 結果 -18.41億豪ドル 予想 43.0億豪ドル 前回 56.86億豪ドル



NZ

05/06 07:45 雇用統計 （2026年 第1四半期） 結果 5.3% 予想 5.4% 前回 5.4% （失業率）

05/06 07:45 雇用統計 （2026年 第1四半期） 結果 0.2% 予想 0.3% 前回 0.5% （雇用者数増減（前期比））

05/06 07:45 雇用統計 （2026年 第1四半期） 結果 0.4% 予想 0.5% 前回 0.2% （雇用者数増減（前年比））



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