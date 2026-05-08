TWICE、W大阪とコラボ！ アフタヌーンティーやコンセプトルームが登場
TWICEとW大阪のコラボレーション企画「キャンディー・ドリーム（Candy Dream）」が実施され、6月1日（月）から7月31日（金）までの期間限定で、TWICEアフタヌーンティーがホテル1階「MIXup（ミックスアップ）」で開催される。併せて、同コンセプトルームが、6月1日（月）から8月31日（月）まで提供される。
【写真】まるでTWICEと過ごすお泊まり会！ TWICEのコンセプトルームの様子
■五感に響くひとときを提供
今回登場するアフタヌーンティーは、TWICEのコンセプトである「二度感動を与える」という世界観をもとに、「一度は目で、もう一度は舌で楽しむ」体験として期間限定で展開。ビジュアルと味覚の両面から楽しめる特別なメニューを通じて、五感に響くひとときを提供する。
ラズベリーの鮮やかな酸味と濃厚なチョコレートが重なり合う「ラズベリーチョコレートタルト」は、甘さの中にキレを感じさせる印象的な一品。TWICEの公式ペンライト「キャンディボング」をイメージした「アプリコット ストロベリー マシュマロ ロリポップ」は、愛らしいビジュアルにアプリコットとストロベリーの甘酸っぱさを閉じ込め、遊び心あふれる味わいに仕上げた。
また、「ライチムース ベリー＆ローズジュレ」は、軽やかなライチにベリーの酸味とローズの華やかな香りを重ね、可憐でエレガントな余韻を残すスイーツ。
セイヴォリーでは、塩味とコク、ハーブの爽やかさが調和した洗練された味わいの「キャビアとスモークサーモン クリームチーズのファルシー ディルの香り」をはじめ、旨味とコクを軽やかな層で重ね、リッチでありながらもバランスよく仕上げた「モルタデッラとチェダーチーズのミルフィーユサンド」などが並ぶ。
それぞれが異なる魅力を放ちながらもひとつの世界観として響き合い、TWICEのエネルギーを映し出すラインナップに。ここでしか味わえない、心躍るアフタヌーンティー体験を楽しめる。
さらに「キャンディー・ドリーム」TWICEアフタヌーンティーを注文した人を対象に、抽選でオリジナルノベルティグッズが当たるキャンペーンを実施。期間中は対象のアフタヌーンティーを注文すると何度でも参加可能だ。
加えて、期間中、本アフタヌーンティー利用者に、今回のキービジュアルデザインを使用したオリジナルコースターをプレゼント。来店先着順での提供で、数に限りがある。
「キャンディー・ドリーム」TWICEアフタヌーンティーは、6月1日（月）から7月31日（金）まで「MIXup（ミックスアップ）」で提供。料金は一人7000円（サービス料15%・税込）。
■TWICEの魅力を楽しめる空間
併せて、TWICEの世界観に包まれる、心ときめくコンセプトルームが登場。ホテルの滞在を通してTWICEの魅力を楽しめる空間として、大きなリボンが彩る愛らしい空間や、9体のLOVELYSをあしらった内装、やわらかなピンクに包まれた部屋を用意。まるでTWICEと過ごすお泊まり会のような、夢のように特別なひとときを提供する。
本コンセプトルームの宿泊者には、限定のウェルカムキットを用意。本キットには、W大阪のコンセプトルームのために特別に制作されたオリジナルアイテムが含まれる。また、ルームキーはTWICE仕様の特別デザインとなっており、カードは記念として持ち帰り可能だ。
「キャンディー・ドリーム」TWICEコンセプトルームは、現在予約受付中で、6月1日（月）から8月31日（月）まで提供。コンセプトルームでの宿泊と、ウェルカムキット、「キャンディー・ドリーム」TWICEアフタヌーンティーがプランに含まれており、別途料金がかかるバルーンデコレーション希望者は予約時に申し込みが必要となる。3日前までに要予約。
【写真】まるでTWICEと過ごすお泊まり会！ TWICEのコンセプトルームの様子
■五感に響くひとときを提供
今回登場するアフタヌーンティーは、TWICEのコンセプトである「二度感動を与える」という世界観をもとに、「一度は目で、もう一度は舌で楽しむ」体験として期間限定で展開。ビジュアルと味覚の両面から楽しめる特別なメニューを通じて、五感に響くひとときを提供する。
また、「ライチムース ベリー＆ローズジュレ」は、軽やかなライチにベリーの酸味とローズの華やかな香りを重ね、可憐でエレガントな余韻を残すスイーツ。
セイヴォリーでは、塩味とコク、ハーブの爽やかさが調和した洗練された味わいの「キャビアとスモークサーモン クリームチーズのファルシー ディルの香り」をはじめ、旨味とコクを軽やかな層で重ね、リッチでありながらもバランスよく仕上げた「モルタデッラとチェダーチーズのミルフィーユサンド」などが並ぶ。
それぞれが異なる魅力を放ちながらもひとつの世界観として響き合い、TWICEのエネルギーを映し出すラインナップに。ここでしか味わえない、心躍るアフタヌーンティー体験を楽しめる。
さらに「キャンディー・ドリーム」TWICEアフタヌーンティーを注文した人を対象に、抽選でオリジナルノベルティグッズが当たるキャンペーンを実施。期間中は対象のアフタヌーンティーを注文すると何度でも参加可能だ。
加えて、期間中、本アフタヌーンティー利用者に、今回のキービジュアルデザインを使用したオリジナルコースターをプレゼント。来店先着順での提供で、数に限りがある。
「キャンディー・ドリーム」TWICEアフタヌーンティーは、6月1日（月）から7月31日（金）まで「MIXup（ミックスアップ）」で提供。料金は一人7000円（サービス料15%・税込）。
■TWICEの魅力を楽しめる空間
併せて、TWICEの世界観に包まれる、心ときめくコンセプトルームが登場。ホテルの滞在を通してTWICEの魅力を楽しめる空間として、大きなリボンが彩る愛らしい空間や、9体のLOVELYSをあしらった内装、やわらかなピンクに包まれた部屋を用意。まるでTWICEと過ごすお泊まり会のような、夢のように特別なひとときを提供する。
本コンセプトルームの宿泊者には、限定のウェルカムキットを用意。本キットには、W大阪のコンセプトルームのために特別に制作されたオリジナルアイテムが含まれる。また、ルームキーはTWICE仕様の特別デザインとなっており、カードは記念として持ち帰り可能だ。
「キャンディー・ドリーム」TWICEコンセプトルームは、現在予約受付中で、6月1日（月）から8月31日（月）まで提供。コンセプトルームでの宿泊と、ウェルカムキット、「キャンディー・ドリーム」TWICEアフタヌーンティーがプランに含まれており、別途料金がかかるバルーンデコレーション希望者は予約時に申し込みが必要となる。3日前までに要予約。