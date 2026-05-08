ボクシングの世界スーパーバンタム級4団体統一王者・井上尚弥（大橋）を元パウンド・フォー・パウンド（PFP）最強男が絶賛した。2日、5万5000人分のチケットが完売した東京ドームで元世界3階級制覇王者の中谷潤人（M.T）に3-0で判定勝ち。対戦を実現させた“漢気”が脚光を浴びている。

米専門メディア「ALL THE SMOKE FIGHT」公式Xは6日、同メディアの番組「ホール・オブ・ゲーム」の映像を公開。ホストを務める元世界2階級制覇王者アンドレ・ウォード氏は「彼（井上）の試合には独特の持ち味があるんだ。クイックネスがあり、最初の一歩がとてつもなく速く、パワーもある。まさにオールラウンドで完璧なファイターだよ」と井上を称賛した。

同じくホストを務める元世界4階級制覇王者ロイ・ジョーンズJr.氏は「挑戦を受けたという事実が好きなんだ。両者が本来いるべき（トップの）場所にいる時にね。彼は待たなかったし、逃げなかった。真っ向から受けて立ったんだ。イノウエのそういうところは最高だよ」と絶賛。「だから私は彼をPFPに入れているんだ」と語った。

現役時代は両者ともに、世界で最も権威ある米国のボクシング専門誌「ザ・リング」のPFP1位に輝いた名手。世紀の一戦の実現に拍手を送っていた。



（THE ANSWER編集部）