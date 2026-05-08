テレビ朝日系「あざとくて何が悪いの？」（木曜・深夜０時５５分）が７日に放送され、ＭＣの山里亮太が浮かれる場面があった。

この日は元乃木坂４６で３月に第１子出産を発表した松村沙友理、人気グループ「ＪＯ１」の河野純喜と佐藤景瑚がゲスト出演。番組内では好みのタイプへトークが発展した。

ここで松村が「私、単純に太ってるでもいいんですけど、大きい人の方が好きなんです。あまり筋肉は…お相撲さんみたいな」と発言。さらに「正直、この中だったら山里さん」と明かした。

これには山里が「やっだぁもう！『昼顔』になっちゃう！」とウッキウキに。普段から鍛えているという佐藤は「悔しい」とこぼした。

山里は「俺に負けたことでそんな悲しい顔しないで」と勝ち誇った言葉を。これにともにＭＣを務める鈴木愛理は「急に勝利の顔するのやめて！」と一撃。それでも山里は「コツ教えてやろうか？直前に焼きそばとか食うことだよ」とマウント。佐藤は「腹立つー！」と言いつつも、共演者とともに手をたたいて大ウケしていた。