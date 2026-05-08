プロボクシング元世界5階級制覇王者のフロイド・メイウェザー（49＝米国）が7日（日本時間8日）、米ラスベガスで会見を開き、9月19日に予定されている元6階級制覇王者マニー・パッキャオ（47＝フィリピン）との“再戦”について、48時間以内に合意に至る可能性があると明かした。米リング誌などが報じた。

メイウェザーは6月27日にアテネで元キックボクサーのマイク・ザンビディス（45＝ギリシャ）とエキシビションを行うと正式発表した上で、「みんながパッキャオ戦について質問したがるのは分かっている」と切り出した。その上で「ボクシングというスポーツは本当に変わった。多くの新しい企業や顔ぶれ、そしてNetflixも登場した。我々はこれを必ず実現できると信じている。パッキャオ戦の実現はほぼ完了に近づいていると思う。最終的には今後48時間以内にパッキャオ戦は決着するはずだ」と語った。

15年5月の「世紀の一戦」以来となる2人の対決は、Netflixが2月に公式試合として9月19日にラスベガスのスフィアで開催すると発表。しかし、メイウェザーは3月になって対戦はエキシビションだと主張した。これに対しパッキャオ陣営は、公式試合としての契約にもかかわらずメイウェザーがエキシビションへの変更を希望し、前払いも受け取っていると暴露。パッキャオ本人も「エキシビションでは戦わない」と宣言していた。なお、スフィアでは9月19日にロックバンド・イーグルスのライブ開催が発表されており、会場は未定となっている。

メイウェザーは18年と23年の税金730万ドル（約11億4570万円）が未納として、米内国歳入庁からパスポートの差し押さえを通知されたと報じられた。また、財政難に関する報道も多く出ている。メイウェザーは「世間の注目を集め続けるにはメディアの存在が不可欠だ。悪い記事だろうが、注目され続ければお金が入ってくる。ありがとう」と感謝を述べ、「ネガティブな話はポジティブな話よりもずっと広まりやすい」と主張。その上で「エキシビションだろうが公式戦だろうが、人々はエンターテイメントを求めている。自分は体を大切にしてキャリアを真剣に考えてきたからこそ、30年経っても競技を続けられる」などと訴えた。なお、4月にコンゴ民主共和国で計画していた元統一世界ヘビー級王者マイク・タイソン氏（59＝米国）とのエキシビションについては言及しなかった。