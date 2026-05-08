人気ＹｏｕＴｕｂｅｒのヒカルが、新恋人「神楽」さんとの２ショットを披露。神楽さんの子どもと遊ぶ様子も公開した。

７日に自身のインスタグラムを更新し「飯田カップルとすき焼き行ったり、牧場いったり、コナン観に行ったり、公園で遊んだり、志らくさんが家に来たり、鬼茶会したり、Ｈ＆Ｍで買い物したり、家でゴロゴロしたりと充実したゴールデンウィークでした」と休日を回顧。「色々したけどあんまり写真撮ってない」という。

すき焼き店で撮影した、神楽さんとの２ショットをアップ。フォロワーは「ホント顔似てる」「お似合いの２人です」「わ、本当。顔そっくりだ．．」「美男美女！」「２人ともガチお似合いすぎる」とほっこり。

神楽さんの子ども「ハクくん」と交流する様子も。「ちなみにハクが着てるのは牧場で買った服。可愛い」と赤ちゃんにデレデレの様子だ。

ヒカルは実業家・進撃のノアと２０２５年５月に結婚を発表し「０日婚」と明かした。しかし同年１２月に離婚を公表し、わずか半年の結婚生活に幕を閉じた。今年３月に新恋人の存在を明かし、お相手は「２０代」「（タレントとは）違う。ＳＮＳもやってないかな」などと説明。４月の動画でお相手はシングルマザーの「神楽（かぐら）ちゃん」であることを公表した。