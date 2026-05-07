「昨年人気だった」「脱ぎ履きカンタン」【studio CLIP】早めにゲットしておきたい「優秀サンダル」

そろそろ夏に向けて、サンダルをチェックしたいところ。まだ目星をつけていないという人は【studio CLIP（スタディオクリップ）】をチェックしてみて。昨年人気だったモデルを含め、気になるサンダルがぞくぞくと登場しています。今回は履きやすさを重視したい人にぴったりな、“軽らく”サンダルシリーズをご紹介。

ドローコードが今っぽいアクセントに

【studio CLIP】「軽らくコードサンダル」\4,990（税込）

ドローコードのデザインが、足元に今っぽいアクセントを添えてくれるサンダル。ちょっぴりスポーティーな雰囲気でありながら、ゴツすぎず大人の着こなしにも馴染みやすいところが魅力です。かかと部分のベルトで調整してさっと脱ぎ履きできるから、扱いやすさも◎ 公式サイトによると、「昨年人気だったアイテム」とのことで、完売前に早めにチェックしたい一足です。

3箇所の調整ベルトでフィット感◎

【studio CLIP】「軽らくスポーツサンダル」\4,400（税込）

3箇所のベルト付きで、自分好みのフィット感を調節できる一足。公式サイトでも「脱ぎ履きカンタンで歩きやすい」と紹介されているように、使い勝手の良さが魅力です。ソックス合わせでも馴染むデザインに、約500gの軽量設計でたくさん歩く日にも頼れる存在。カジュアルからワンピースコーデまで、幅広いシーンで楽しめそうです。

※すべての商品情報・画像はand ST出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：桃川 アン

学生時代からアパレル店員を経験し、卒業後もファッション企業で約10年就業。結婚と出産を機に、ファッションライターに転身。アパレル店員の経験を生かしたトレンド提案型の情報発信を得意とする。特に、大人を彩る明るいカラーや、ちょっと凝ったデザインなど、ベーシック派にも“1歩踏み出すきっかけ”になるファッション記事の執筆を目指し、FTNやコーデスナップなどのメディアで活動中。