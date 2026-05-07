この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「ティンカノランド」が、「【横浜花博2027】逃したらだめ！新情報！5/7更新！」を公開した。

2027年開催の「横浜花博（GREEN×EXPO 2027）」に関する最新情報を速報形式で紹介している。

今回注目を集めたのは、来賓をもてなすVIPアテンダントのユニフォーム。
花言葉で「明るい未来」を意味するムスカリをイメージしたデザインで、「可愛い」「日本らしい」と反響を呼んでいる。

さらに、公式キャラクター「トゥンクトゥンク」と「ガーデンベア」のコラボ紙チケットなど、限定アイテムの情報も明らかに。ここでしか手に入らない記念グッズに注目が集まる。

そのほかにも、園芸文化館のイメージや参加国、記念切手など新情報が続々と公開。開催に向けて期待が一気に高まっている。

最新情報をまとめてチェックしたい人は、動画も見逃せない。

YouTubeの動画内容

00:20

VIPアテンダントスタッフのユニフォームデザイン発表
03:40

ガーデンベアコラボの限定紙チケット発売
07:20

江戸時代からの伝統を展示する「園芸文化館」
10:00

トゥンクトゥンクデザインの記念切手発売情報
12:00

参加表明国の最新リストと期待の国々

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