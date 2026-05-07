マリオット・インターナショナルが展開する30以上の卓越したホテルブランドのひとつである「マリオット・ホテル」は5月1日、「浜松マリオットホテル」を開業した。同ホテルの誕生は、静岡県浜松市におけるマリオットブランドの待望のデビューを飾るもの。今回の開業は、日本国内の主要な地方都市におけるブランドのプレゼンスのさらなる強化を図るとともに、戦略的な拡大を通じて日本のホスピタリティ市場への貢献を継続する、マリオット・インターナショナルの取り組みを示すものとなる。

「浜松マリオットホテル」は、マリオット・インターナショナルとホテルマネージメントインターナショナル（HMIホテルグループ）の協業による最新のプロジェクトとなる。旧「グランドホテル浜松」を改装し、マリオットのグローバルスタンダードに基づくサービスとデザインを取り入れ、現代性と洗練を兼ね備えた新たなデスティネーションへと生まれ変わった。昨年12月に開業したばかりの「神戸マリオットホテル」のリブランドに続き、今回の開業も日本国内7施設をマリオットのグローバルネットワークへ統合する、マリオット・インターナショナルとHMIホテルグループの包括的な提携の一環として実現したもの。これによって、宿泊者は受賞歴を誇るロイヤルティプログラム「Marriott Bonvoy（マリオットボンヴォイ）」の特典を、より幅広く利用できるようになる。また、イノベーションと文化の拠点として進化を続ける浜松市において、マリオットの進出は、国内外の旅行者にとって魅力あるデスティネーションとしての同市の将来性に対する、期待の高まりを示すものとなっている。

同ホテルは、世界的企業の本社や主要産業拠点が集積するエリアに位置し、ビジネス・レジャー双方の理想的な滞在拠点として利用できる。浜松を代表する自然・文化的スポットへのアクセスにも優れており、穏やかな湖面と名物うなぎで知られる浜名湖や、雄大な砂丘と海の眺望が広がる遠州灘海岸など、多彩な魅力を気軽に楽しめる。さらに、浜松城とその周辺公園では、同市の歴史と文化に触れることができるほか、浜松市楽器博物館の見学や、海風が描く美しい風紋で知られる中田島砂丘の散策など、幅広いアクティビティを通じて、浜松ならではの魅力を堪能できる。

「浜松マリオットホテル」は、浜松駅バスターミナルや浜松駅に近い市内の中心部に位置する。東海道新幹線へのアクセスも非常に良く、東京や大阪といった主要都市へ1.5時間以内で移動することが可能。また、富士山静岡空港からは約50km（車で1時間以内）、中部国際空港セントレアからは約100kmの距離にあり、国内外からのアクセスにも優れたロケーションを誇る。

「浜松マリオットホテル」のデザインコンセプト「織りの美学」は、繊維産業の中心地として、また音楽の街として長い歴史を誇る浜松の伝統に着想を得ている。館内のインテリアは、重なり合うテクスチャーや上質な素材、そして織機の構造を想起させるさりげないインダストリアル要素が調和することで、独自の世界観を創り出している。

全236室の客室およびスイートルームは、ビジネス・レジャー双方の消費者に対応する快適性と機能性のバランスを重視し、現代的な設備を備えた設計となっている。館内のデザイン全体は、浜松の歴史と文化への敬意を表しながら、マリオットならではの快適性と利便性を兼ね備えている。客室やパブリックスペースには、浜名湖の穏やかな青や遠州灘海岸に広がる黄金の砂浜をイメージしたインテリアカラーを採用している。洗練と安らぎが調和する空間は、現代の旅行者に向けた都会のオアシスとして、上質な滞在体験を提供する。

「浜松マリオットホテル」では、国際色豊かなメニューから本格的な日本料理まで、多彩なダイニングを用意している。カジュアルなひとときから特別なディナーまで、あらゆるシーンや消費者のニーズに寄り添う、こだわりの美食体験を届ける。オールデイダイニング「ロチェスター」では、地元の食材を取り入れつつ、各国の料理を提供し、一日を通して活気あふれるダイニング体験を楽しめる。また「いなんば」では、しゃぶしゃぶや鉄板焼きをはじめとする日本料理を中心に、多彩なメニューを用意している。さらに、懐石料理を提供する「聴涛館」では、四季折々の食材と繊細な盛り付けが響き合い、目にも鮮やかな料理が、心に深く刻まれる優雅なひとときを演出する。

同ホテルは、ビジネス・レジャー双方のニーズに応える、機能的かつ洗練された設備を備えている。Mクラブでは、Marriott Bonvoyのエリート会員およびプレミアムルーム宿泊の消費者に向け、特別なサービスとベネフィットを提供している。ウェルネス施設では、最新設備を備えたフィットネスセンターを楽しめる。

会議やイベント向けには、総面積4053平方メートル、13の多目的宴会・会議室を有し、企業イベント、ウエディング、各種ソーシャルイベントまで、幅広い用途に対応可能。経験豊富なプランニングチームと最新のテクノロジーが、イベントの円滑な運営をサポートする。

［開業日］5月1日（金）

マリオット・インターナショナル＝https://www.marriott.com/ja/default.mi