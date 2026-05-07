吉野家は、5月7日11時から、牛のうまみを堪能できる新商品「絶品牛重」を、販売開始する。「絶品牛重」は、国産牛に特製のすき焼きたれを絡めた、食べ応えのある一品で、持ち帰りも可能となっている。

あわせて、同日同時刻から「牛ほっけ定食」も展開し、魚と牛肉の両方を楽しめるメニューとして、気分や食事シーンに合わせて選べるラインアップとして販売する。

なお、一部店舗では販売していない場合や、販売価格が異なる場合がある。



「絶品牛重」

「絶品牛重」は、厳選した脂の乗った国産牛を使用。1枚ずつ丁寧に焼き上げ、吉野家特製のすき焼きたれを絡め、甘みの強い長ねぎ、そして味が染み渡った結びしらたきを添えた、こだわりの一品となっている。

一口食べれば、国産牛の芳醇な旨みが口いっぱいに広がる。さらに、別添の「生七味」によって、爽やかな香りと辛味が加わり、味わいの変化を楽しめる。数量限定の特別な味わいを、ぜひ堪能してほしい考え。



「牛ほっけ定食」

期間限定で販売する「牛ほっけ定食」は、脂の乗ったほっけをふっくらと焼き上げ、牛煮肉と合わせた。箸を入れた瞬間に広がる身の柔らかさと、魚の旨みを引き立てる牛煮肉が合わさり、満足感のある一品に仕上げた。なお、今後も魚と牛肉を組み合わせたメニューを順次展開していく予定だという。

［小売価格］

絶品牛重：1207円（テイクアウト：1185円）

牛ほっけ定食：899円

ほっけ定食：789円

（すべて税込）

［発売日］5月7日（木）

吉野家＝https://www.yoshinoya.com