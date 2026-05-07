グリーンエナジー＆カンパニー <1436> [東証Ｇ] が5月7日大引け後(15:31)に業績修正を発表。26年4月期の連結経常利益を従来予想の6.1億円→10.6億円(前の期は4億円)に73.8％上方修正し、増益率が49.5％増→2.6倍に拡大する見通しとなった。



会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した11-4月期(下期)の連結経常利益も従来予想の3.6億円→8.1億円(前年同期は2.7億円)に2.2倍増額し、増益率が33.8％増→3.0倍に拡大する計算になる。



株探ニュース



会社側からの【修正の理由】

通期連結業績予想につきましては、成長ドライバーである系統用蓄電池事業が当初計画を上回って推移したことを主因として、売上高および営業利益が前回発表予想を上回る見込みとなりました。 具体的には、系統用蓄電池案件の成約および引き渡しが当初の想定以上に進捗したことに加え、稼働を開始した広島蓄電所および霧島蓄電所における運用収益が、業績に寄与いたしました。さらに、効率的な借り入れに取り組んだ結果、財務コストが当初想定を下回る見込みです。 なお、事業ポートフォリオ見直しの一環として実施したヘルスケア施設の売却につきましては、費用の計上区分を一部原価から特別損失へ移動しておりますがトータルの費用総額に影響はなく純利益にプラスの影響を与えております。 以上の結果、前回公表いたしました通期連結業績予想を上回る見込みとなったため、今回、業績予想を上方修正するものであります。（注）本資料に記載されている予想数値は、当社が現在入手している情報に基づき作成しており、実際の業績等は様々な要因により異なる結果となる可能性があります。