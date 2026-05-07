明日8日(金)は北日本を中心に雨や雷雨の所があるものの、9日(土)以降は晴れる日が多いでしょう。関東から九州では10日(日)から連日のように25℃以上の夏日となり、暑さが続きそうです。来週は一段と暑くなり、30℃以上の真夏日の所が増えるでしょう。ただ、朝晩との気温の差が大きくなる日がありそうです。重ね着をするなど、服装で上手に調節してください。

8日(金)〜14日(木) 暑い日が多い 関東〜九州は連日25℃以上の夏日

明日8日(金)は低気圧や上空の寒気の影響を受けるでしょう。九州や中国、四国は午前中を中心に雨の降る所があり、近畿や東海もにわか雨がありそうです。関東甲信も午後は急な雨にご注意ください。北陸から北海道は午後を中心に広い範囲で雨が降るでしょう。

9日(土)は北海道で雨が降り、寒い一日となりますが、九州から関東甲信は13日(水)にかけて高気圧に覆われるため広い範囲で晴れる見込みです。25℃以上の夏日となる所が多く、30℃近くまで上がる日もあるでしょう。北陸から北海道も日中は薄着で過ごせる日が多くなりますが、朝晩との気温差が大きくなりますので、重ね着などで上手に調節してください。

14日(木)は雲が広がりやすくなり、雨の降る所があるでしょう。ただ、曇りや雨でも気温は高めの予想です。



梅雨入りした沖縄はこの期間、梅雨前線が停滞しやすく、雨の降る日が多いでしょう。

15日(金)〜20日(水) さらに暑くなる 30℃超も

15日(金)から17日(日)にかけては晴れる日が多いでしょう。気温は平年より3℃から5℃くらい高く、九州から関東甲信は暑さが続きそうです。大阪の16日(土)と17日(日)の最高気温は30℃の予想で、内陸部を中心に30℃以上の真夏日となる所が増えるでしょう。屋外のレジャーなどは暑さ対策が必須となりそうです。18日(月)以降は西から雲が広がりやすくなり、雨の降る所があるでしょう。



沖縄は17日(日)にかけて曇りや雨ですが、18日(月)からは梅雨の晴れ間が広がる見込みです。