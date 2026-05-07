硬質床材での遮音等級L40を実現！ アトピッコハウス「フロアタイル応援マット」

記事ポイント フロアタイル仕上げで遮音等級L40に対応する床遮音材が2026年6月上旬に登場します硬質でクッション性が低いフロアタイルの遮音課題を解消し、第三者機関試験でL40相当の性能を確認済みですマンションリフォームの管理規約に対応しながら、意匠性の高いフロアタイルを採用できるようになります フロアタイル仕上げで遮音等級L40に対応する床遮音材が2026年6月上旬に登場します硬質でクッション性が低いフロアタイルの遮音課題を解消し、第三者機関試験でL40相当の性能を確認済みですマンションリフォームの管理規約に対応しながら、意匠性の高いフロアタイルを採用できるようになります

マンションリフォームでは管理規約による遮音規制があり、意匠性の高いフロアタイルを使いたくても性能面で断念せざるを得ないケースが長年続いています。

アトピッコハウスが開発した「フロアタイル応援マット」は、その課題を解消する床遮音材です。

フロアタイル仕上げで遮音等級L40に対応する本製品は、2026年6月上旬の発売が予定されています。

アトピッコハウス「フロアタイル応援マット」





製品名：フロアタイル応援マット発売予定：2026年6月上旬用途：フロアタイル用床遮音材遮音性能：L40相当（第三者機関試験確認済み）販売：アトピッコハウス株式会社

フロアタイル応援マットは、マンションリフォームで求められる遮音等級L40に対応した床遮音材です。

硬質でクッション性が低いフロアタイルは床衝撃音を吸収しにくく、遮音性能の確保が難しい素材とされてきていますが、本製品の採用によってその制約を解消します。

既存の遮音技術を応用した設計で、第三者機関による測定試験においてL40相当の性能が確認されています。

フロアタイルが持つ意匠性と耐久性をそのまま活かしながら、マンション管理規約の遮音基準をクリアできます。

開発背景と製品設計の特長

マンションのリフォームでは、遮音等級L45〜L40を管理規約で義務付けているケースが多く、床仕上げ材の選定が設計上の大きな制約となっています。

フロアタイルは木目調や石目調など豊かなデザインバリエーションと高い耐久性を持ち、リフォーム需要が拡大していますが、硬質な素材特性から床衝撃音が下の階に伝わりやすく、遮音規制への対応が難しい点が課題です。

フロアタイル応援マットは、硬質仕上げと遮音性能の両立という従来の壁を突破した製品です。

フロアタイルの下に敷くことでL40相当の遮音性能を付加する構成で、リノベーションの設計自由度を広げます。

試験データはアトピッコハウスの公式サイトに掲載されます。

子育て世帯のリビングにも対応する性能





白を基調としたフロアタイル張りのリビングで赤ちゃんが自由に動き回り、保護者がソファからその様子を見守るシーンです。

フロアタイル応援マットによってL40遮音性能を確保することで、赤ちゃんが床を這い回ったり幼児が室内を動き回ったりする日常的な生活音が下の階に伝わる影響を軽減します。

意匠性を優先したフロアタイル床を選びながら近隣への配慮も両立できる点は、マンションで子育て中の家庭にとって実用的な選択肢です。

L40という具体的な遮音等級が第三者機関試験で担保されているため、リフォームの設計段階から安心して仕様に組み込めます。

2026年6月上旬の発売が予定されており、フロアタイル用床遮音材として硬質床材の意匠性とL40遮音性能を同時に実現する製品です。

第三者機関試験で性能が確認されている点が、マンションリフォームの設計において根拠ある選定を可能にします。

アトピッコハウス「フロアタイル応援マット」の紹介でした。

よくある質問

Q. フロアタイル応援マットの発売時期はいつですか。

A. 2026年6月上旬の発売が予定されています。

Q. 遮音等級L40とL45の違いは何ですか。

A. 数値が小さいほど遮音性能が高く、L40はL45よりも優れた遮音等級です。

マンションの管理規約ではL45またはL40が求められるケースが多く、フロアタイル応援マットはより厳しい基準であるL40に対応しています。

Q. 試験データはどこで確認できますか。

A. 第三者機関による測定データはアトピッコハウスの公式サイトに掲載されます。

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