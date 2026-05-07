【乙女座】週間タロット占い《来週：2026年5月11日〜5月17日》の総合運＆恋愛運
来週（2026年5月11日〜5月17日）の【乙女座】の方の総合運＆恋愛運をデビュー以来１万人以上を鑑定している人気タロット占い師・咲良（さら）さんに占っていただきました。早速チェックしてみましょう。
🌼【今週の12星座占い】2026年5月4日〜5月10日｜総合運＆恋愛運TOP３
『状況を整えてあげましょう』
｜総合運｜ ★★★☆☆
身近な人の行動や自分を取り巻く環境の中で、ハラハラしてしまうことが多いです。自分からも平和にまとまるように気遣ってあげたりする必要があるでしょう。仕事や公の場では周囲の人達に「〇〇をしている人」とイメージをつけてもらえています。説明の必要などがなくて楽でしょう。
｜恋愛運｜ ★★☆☆☆
戻らないといけない流れがあります。ノーとは断れないような環境だったりしそうです。表向きはこちらの‘希望が通っていたりする状況でもあるでしょう。シングルの方は、束縛が強い人との縁や出会いがありそうです。パートナーのいる方は、相手がピュアで無邪気な愛情を見せてきます。
｜時期｜
5月11日 レベルアップ ／ 5月14日 おもてなしをされる
｜ラッキーアイテム｜
自分の写真
ぜひ参考にしていただき来週も良き毎日をお過ごしください。＜占い：咲良（さら）＞