BABYMONSTER・ASA、CM単独初出演 ベイビーダンサーとキレキレダンス＆ラップ披露「ケンチャナ！」【コメント全文】
ガールズグループ・BABYMONSTERのASAが、12日からセブンイレブン限定で発売される新商品『美色韓茶＜ざくろ フルーツティー＞」」『美色韓茶＜あずき ブレンドティー＞』のWEB CM「ケンチャナ！ベイビー」篇に出演する。ASAにとって、単独初出演CMとなる。
【写真】ベイビーダンサーズとダンス！BABYMONSTER・ASA
同CMは、韓国語で「大丈夫」という意味の「ケンチャナ」をキーワードに、失敗しても「ケンチャナ！」と前向きに励ましながら、ポジティブな気持ちで日々を過ごしてほしいというメッセージが込められている。
映像は、ASAがスタジオで練習するベイビーダンサーたちを温かく見守るシーンから始まる。ダンスの途中で転んでしまったベイビーダンサーを心配そうに見つめるASA。しかし、その子がすぐに立ち上がり、再び元気に踊り出す姿を見て、ほっと安心した表情で応援する。その後、『美色韓茶』を飲んで笑顔になるASA。ラストでは、キレのあるダンスを披露するベイビーダンサーたちと一緒に、ASAも軽やかなステップを披露する。
小さな体でキレのあるダンスを披露するベイビーダンサーとASAの共演、そしてカリスマ性あふれるASAの表情管理もポイントとなる。
撮影現場では、さまざまな表情を見せるASAに、思わずスタッフから「かわいい！」と声が漏れる場面もあるなど、さすがの表情管理を披露。憧れのASAを前に緊張した様子のベイビーダンサーに対しても、「ケンチャナ！」と優しく声をかけるなど、現場を温かく包み込む姿が印象的だった。ベイビーダンサーたちともコミュニケーションを取りながら、和やかな雰囲気で撮影が進んだ。
【ASAコメント全文】
――今回のCMの見どころを教えてください。
とても緊張したのですが、ベイビーダンサーの子たちのエネルギーがすごくて、一緒に元気をもらいながら、すごく温かい雰囲気で撮影できたと思います。
――ベイビーダンサーとの撮影でしたが、いかがでしたか。実際にお話する様子もありましたが、どんな会話をされましたか。ASAさんも7歳からダンスを始めたということですが、思い出はありますか。
今回、「ケンチャナ！」というフレーズがメインとなっていて、お互い「ケンチャナ、ケンチャナ！」と言いながら、とても楽しく撮影しました。私も小さい頃、踊るのが本当に大好きで、家で1日中ずっとダンスをしていた思い出があります。
――CMの見どころやダンスのポイントを教えてください。
CMの見どころは、やっぱりベイビーダンサーの子たちと自然なかけ合いをしながら、失敗しても「ケンチャナ」と励まし合う部分です。「ケンチャナ」が韓国語で「大丈夫」という意味なのですが、「ケンチャナ」と励まし合うことで、温かい気持ちになれる、そういうところが見どころだと思います。
ダンスのポイントは、私は個人的にこの韓茶を飲むようなジェスチャーが好きなので、このジェスチャーとキレのある動き、そしてベイビーダンサーの子たちとのシンクロがポイントだと思います。
――韓茶を飲んでみた感想を教えてください。あずき派ですか、ざくろ派ですか。
ざくろは、とてもフルーティーです。あずきは、ちょっと甘い香ばしい味がします。どっちも好きですが、私はざくろが好きなので、ざくろ味派かなと思います。どっちもそれぞれ魅力がある味だなと思います。でも、私のピックはざくろ味！ざくろ味はやっぱり暑い日とか、一生懸命ダンス練習した後に、これをパッて飲んだらとてもさっぱりすると思います。
――CMの公開が5月と暑くなっていく時期になりますが、韓茶を飲んだポジティブな気持ちで、この夏やってみたいこと、挑戦したいことはありますか。
BABYMONSTERとしてたくさんのファンの皆さんに会いたいですし、この韓茶と一緒に良いエネルギーとパワーをファンの皆さんに伝えたいなと思っています。ぜひファンの皆さんにも飲んでいただきたいです。本当においしいです。
――最後に、このCMをご覧になる皆さんへメッセージをお願いします。
今回、「ケンチャナ」っていう言葉をメインとして撮影していただいたのですが、失敗しても大丈夫っていう、とてもポジティブな気持ちになってもらえたらうれしいですし、これをぜひぜひ飲んでいただきたいです。
【写真】ベイビーダンサーズとダンス！BABYMONSTER・ASA
同CMは、韓国語で「大丈夫」という意味の「ケンチャナ」をキーワードに、失敗しても「ケンチャナ！」と前向きに励ましながら、ポジティブな気持ちで日々を過ごしてほしいというメッセージが込められている。
小さな体でキレのあるダンスを披露するベイビーダンサーとASAの共演、そしてカリスマ性あふれるASAの表情管理もポイントとなる。
撮影現場では、さまざまな表情を見せるASAに、思わずスタッフから「かわいい！」と声が漏れる場面もあるなど、さすがの表情管理を披露。憧れのASAを前に緊張した様子のベイビーダンサーに対しても、「ケンチャナ！」と優しく声をかけるなど、現場を温かく包み込む姿が印象的だった。ベイビーダンサーたちともコミュニケーションを取りながら、和やかな雰囲気で撮影が進んだ。
【ASAコメント全文】
――今回のCMの見どころを教えてください。
とても緊張したのですが、ベイビーダンサーの子たちのエネルギーがすごくて、一緒に元気をもらいながら、すごく温かい雰囲気で撮影できたと思います。
――ベイビーダンサーとの撮影でしたが、いかがでしたか。実際にお話する様子もありましたが、どんな会話をされましたか。ASAさんも7歳からダンスを始めたということですが、思い出はありますか。
今回、「ケンチャナ！」というフレーズがメインとなっていて、お互い「ケンチャナ、ケンチャナ！」と言いながら、とても楽しく撮影しました。私も小さい頃、踊るのが本当に大好きで、家で1日中ずっとダンスをしていた思い出があります。
――CMの見どころやダンスのポイントを教えてください。
CMの見どころは、やっぱりベイビーダンサーの子たちと自然なかけ合いをしながら、失敗しても「ケンチャナ」と励まし合う部分です。「ケンチャナ」が韓国語で「大丈夫」という意味なのですが、「ケンチャナ」と励まし合うことで、温かい気持ちになれる、そういうところが見どころだと思います。
ダンスのポイントは、私は個人的にこの韓茶を飲むようなジェスチャーが好きなので、このジェスチャーとキレのある動き、そしてベイビーダンサーの子たちとのシンクロがポイントだと思います。
――韓茶を飲んでみた感想を教えてください。あずき派ですか、ざくろ派ですか。
ざくろは、とてもフルーティーです。あずきは、ちょっと甘い香ばしい味がします。どっちも好きですが、私はざくろが好きなので、ざくろ味派かなと思います。どっちもそれぞれ魅力がある味だなと思います。でも、私のピックはざくろ味！ざくろ味はやっぱり暑い日とか、一生懸命ダンス練習した後に、これをパッて飲んだらとてもさっぱりすると思います。
――CMの公開が5月と暑くなっていく時期になりますが、韓茶を飲んだポジティブな気持ちで、この夏やってみたいこと、挑戦したいことはありますか。
BABYMONSTERとしてたくさんのファンの皆さんに会いたいですし、この韓茶と一緒に良いエネルギーとパワーをファンの皆さんに伝えたいなと思っています。ぜひファンの皆さんにも飲んでいただきたいです。本当においしいです。
――最後に、このCMをご覧になる皆さんへメッセージをお願いします。
今回、「ケンチャナ」っていう言葉をメインとして撮影していただいたのですが、失敗しても大丈夫っていう、とてもポジティブな気持ちになってもらえたらうれしいですし、これをぜひぜひ飲んでいただきたいです。