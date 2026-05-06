【これもセクハラ？】甘え声で「ご飯連れてって」→引先の男性をしつこく誘う事務員に、会社の上司は激怒【作者に聞く】
【漫画】本作を読む
嫌がる相手を何度も食事に誘う行為は、性別や関係性、立場にかかわらずハラスメントとして問題視されることがある。
ブログ「ぷく子OLとイッヌの日常」で、実話ベースの漫画を発信しているWebデザイナーのぷく子(@pukukoOL)さん。過去の職場で出会った個性豊かな人々との出来事を描いた本作は、「本当にこんな人いる!?」とツッコミたくなるエピソードが満載だ。なかでも、これまで社内でさまざまな問題を起こしてきた女性事務員・マッサンの行動は強烈である。
ある日、マッサンは取引先の男性に対し「今度ご飯連れて行ってほしいですぅ」「ダメですかぁ？」と甘えた声でおねだりを開始。相手が「食事には行けません」としっかり断っているにもかかわらず、マッサンの誘いは2、3回と続いたという。
作者のぷく子さんによると、マッサンは好き嫌いがはっきりしており、男女問わず好感が持てる相手には過剰なアプローチをしてしまう性格なのだとか。
■愛されキャラ？お騒がせOLの不思議な魅力
困り果てた取引先の男性は、ある行動に出る。その結果、マッサンの言動は会社に知れ渡ることになったのだが、いったい彼はどのような対応をとったのだろうか。
同僚からすれば迷惑な存在のマッサンだが、驚くことに読者からは大人気だという。ぷく子さんは、「いつも周りを振り回していましたが、どこか憎めない子で、1周回ってファンになってしまう読者が多いんです」と語る。
クセが強すぎるマッサンだが、読み進めるうちに惹きつけられる読者が続出している。その理由を知りたい人は、ほかの強烈エピソードもぜひチェックしてほしい。いつの間にかマッサンの虜になっているかもしれない。
取材協力：ぷく子(@pukukoOL)
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