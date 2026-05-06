猫ちゃんと一緒に暮らしていると、いつの間にか飼い主さんとの間に決まった行動パターンができていることがあります。そんな猫ちゃんと飼い主さんの、『ある日課』が羨ましすぎると話題に。投稿は28万表示を突破し、「悶絶級の可愛さ」「いいなぁ♡」と、たくさんのコメントが寄せられることとなりました。

【写真：ソファに座ると愛猫がやってきて…次の瞬間→あまりにも尊すぎる『日課の様子』】

飼い主さんがソファに座ると…

猫ちゃんと飼い主さんの日課が可愛すぎると反響を呼んでいるのは、Xアカウント『酸塊ﾅﾂﾒ』に投稿された、ある日の光景。その日、黒猫のすみちゃんの飼い主さんは、いつものようにソファに座っていたそう。すると、すみちゃんがどこからかやってきて、飼い主さんのそばにそっと腰を下ろしたといいます。

声をかけなくても自然と近くに来てくれるその様子からは、飼い主さんのことが大好きだという気持ちが伝わってきます。そんな光景にもほっこりしてしまいますが、すみちゃんがこの後見せた『ある行動』が、投稿を見た人の心をさらに掴むこととなったのでした。

最高すぎるすみちゃんとの『日課』

飼い主さんがソファに座ると、すぐにそばに寄ってきてくれるすみちゃん。そんなふたりの最高すぎる日課、それは…すみちゃんが飼い主さんの手を握ってくれること！

なんと、すみちゃんは飼い主さんが座るたびに近くに来て、手の上にそっと前足を重ねてくれるのだそう。まるで恋人同士のようなそのやりとりに、思わずキュンとしてしまいます。

そんなすみちゃんの日課を、飼い主さんも「かわいすぎる」と絶賛。優しさあふれるすみちゃんの仕草が、たくさんの人を癒しています。

飼い主さんがソファに座ると必ず手を握りに来るすみちゃんの光景には、「めっちゃ可愛い」「愛おしい♡」「羨ましすぎる！」と絶賛の声が続々と寄せられることに。甘えん坊なすみちゃんの日課に、思わず頬がゆるんでしまいます。

Xアカウント『酸塊ﾅﾂﾒ』では、そんなすみちゃんと飼い主さんの日々のふれあいの様子や、ほっこりとした日常風景が投稿されていますよ。

すみちゃん、飼い主さん、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

写真・動画提供：Xアカウント「酸塊ﾅﾂﾒ」さま

執筆：伊藤悠

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。