神戸阪急に全国で5店舗目の「アニエスベーカフェ」がオープン

阪急阪神百貨店は4月28日、神戸阪急 本館5階にて全国で5店舗目となる「アニエスべー カフェ」をオープンします。

■神戸阪急限定メニューも

同店では、「ユーハイム」とコラボレーションした神戸阪急限定メニューや、パリ発の「リベルテ・パティスリー・ブーランジェリー」のパン、フランス発祥の「ボンヌママン」のジャムを使用したメニューなどを提供します。

神戸阪急限定メニューには、神戸牛で作ったフィリングをサクサクのパイで包んだ「ユーハイム」のミートパイによるセット「神戸牛のミートパイセット」（1,980円）や、「ユーハイム」のバウムクーヘンを使った「ミニパフェ」（1,650円）が登場。

クロックムッシュセットやランチセットも用意しています。

また、イートイン利用者には先着で、アニエスベーのロゴが入った「ピエール・エルメ・パリ」の特別なマカロンをプレゼントするほか、限定のチョコレート3種詰め合わせも数量限定で販売します。

■店舗概要

店名：アニエスベー カフェ 神戸阪急

オープン日：2026年4月28日

場所：神戸阪急 本館5階

営業時間：10:00〜20:00（ラストオーダーはフード19:00、ドリンク19:30）

（フォルサ）