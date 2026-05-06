【SNIDEL】山下美月が魅せる、大人の甘さ引き立つサマーコレクション公開
マッシュスタイルラボが運営するレディースブランド「SNIDEL（スナイデル）」は4月27日、女優の山下美月さんが着こなす夏コレクション「SNIDEL SUMMER COLLECTION」を公開。
オフィシャルオンラインストア、およびECデパートメントストアのUSAGI ONLINE（ウサギオンライン）、MASH STOREアプリにてWEB先行販売を開始しました。
●SNIDEL公式ホームページ：https://snidel.com/
●USAGI ONLINE：https://usagi-online.com/
●MASH STOREアプリ
■-SNIDEL SUMMER COLLECTION-Starring MIZUKI YAMASHITA
◇◎LOOK
Dress 20,900円
Shoes 16,500円
Hair accessories 3,740円
Blouse 19,800円
Shoes 16,500円
Pants 参考商品
Hair accessories 6,380円
Blouse 14,960円
Pants 13,640円
Shoes 19,800円
Socks 参考商品
Bag 14,960円
Dress 16,940円
Shoes 16,500円
Hat 17,600円
Pierced earrings 4,950円
Dress 18,920円
Shoes 16,500円
Pierced earrings 9,900円
Dress 22,880円
Shoes 23,980円
Bag 17,930円
◇◎公開日
4月27日 12:00
SNIDELオフィシャルオンラインストアにて公開
◇◎発売について
・SNIDEL オフィシャルオンラインストア（ http://www.snidel.com ）
・USAGI ONLINE（ https://usagi-online.com/ ）
・MASH STOREアプリ（ https://mslab.page.link/snidel_sns ）
・SNIDEL全国店舗（ http://snidel.com/Page/shoplist.aspx ）
（エボル）