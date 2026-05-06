女優でタレントのMEGUMI（44）が5日、自身のインスタグラムを更新。ダイエットを行い、4カ月で−4キロを達成したことを明かした。

「5月12日に、『わたしはこれでやせました』という本を出版させていただきます」と報告。「実は40代に入ってから、1年に1キロずつ体重が増え、気がつけば4年で＋4kgに。このままではいけないと思い、ある出来事をきっかけにダイエットを決意しました」とつづった。

「…とはいえ、なかなか動けない自分もいて。そこで先に『本を出す』と決めて、自分を逃げられない状況に追い込み、ようやく重い腰を上げてスタートしました」とMEGUMI。「大人のダイエットは、若い頃とは違います。無理をすると一気に老けてしまったり、体調を崩してしまう。だから今回は、『健康的に、美しく痩せる』ことをテーマに掲げ、ドクター、セラピスト、トレーナーの方々に教えていただきながら、本も読み、あらゆる角度から学びつつ取り組みました」と記した。

「その結果、4ヶ月で−4kgを達成。それだけでなく、食事や運動に対する考え方そのものが大きく変わり、今がこれまでで一番体調がいいと感じています。35歳を過ぎたあたりから、身体は確実に変化します。だからこそ、これまでと同じ生活ではうまくいかないんだと実感しました」とした。

「今回のダイエットを通して、自分自身と向き合い、これからの人生を元気に過ごすための“一生ものの習慣”を手に入れられた気がしています。この本には、たくさんの専門家の方々から教えていただいたことや、本で学んだことを実際に試し、効果を実感できたものだけをまとめました。ぜひ手に取っていただけたら嬉しいです」と呼びかけた。