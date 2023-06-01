M!LK、「ストリーミング」で自身初TOP5に3作 「爆裂愛してる」は自身最速で1億突破【オリコンランキング】
M!LKの「爆裂愛してる」が、6日発表の最新「オリコン週間ストリーミングランキング」において週間再生数728.2万回（7,281,885回）を記録し、4週連続・通算5週目の1位を獲得。国内グループでは今年度【※】初めて4週連続1位を達成した。
【動画】M!LK「爆裂愛してる」MV
累積再生数は1億44.4万回（100,444,081回）。累積再生数1億回突破は「好きすぎて滅！」（登場15週で達成）を超え、自身最速となる登場12週目で達成、2026年度に配信を開始した楽曲【※】の中ではMrs. GREEN APPLE「lulu.」に次ぐ、2番目の速さで達成した。
同曲は、「好きすぎて滅！」、「イイじゃん」に続く自身通算3作目の1億回突破作品となった。
また、同ランキングでは、M!LKの楽曲がTOP5に3作品ランクインした。2位の「好きすぎて滅！」は週間再生数707.7万回（7,076,509回）、累積再生1億9638.8万回（196,387,519回）。19週連続・通算23週目のTOP5入り。
5位には最新曲「アイドルパワー」が週間再生数616.6万回（6,166,349回）で初登場した。
同一男性アーティストの楽曲がTOP5に3作品ランクインするのは、2025年8月25日付のMrs. GREEN APPLE以来、9ヶ月ぶり。こちらも今年度初【※】、自身初の達成となった。
【※】2026年度は、「2025年12月22日付」よりスタート。
（2026年度配信楽曲は2025年12月22日付の集計開始日：2025年12月8日以降に配信された作品が対象）
＜クレジット：オリコン調べ（2026年5月11日付：集計期間：2026年4月27日〜5月3日）＞
【動画】M!LK「爆裂愛してる」MV
累積再生数は1億44.4万回（100,444,081回）。累積再生数1億回突破は「好きすぎて滅！」（登場15週で達成）を超え、自身最速となる登場12週目で達成、2026年度に配信を開始した楽曲【※】の中ではMrs. GREEN APPLE「lulu.」に次ぐ、2番目の速さで達成した。
また、同ランキングでは、M!LKの楽曲がTOP5に3作品ランクインした。2位の「好きすぎて滅！」は週間再生数707.7万回（7,076,509回）、累積再生1億9638.8万回（196,387,519回）。19週連続・通算23週目のTOP5入り。
5位には最新曲「アイドルパワー」が週間再生数616.6万回（6,166,349回）で初登場した。
同一男性アーティストの楽曲がTOP5に3作品ランクインするのは、2025年8月25日付のMrs. GREEN APPLE以来、9ヶ月ぶり。こちらも今年度初【※】、自身初の達成となった。
【※】2026年度は、「2025年12月22日付」よりスタート。
（2026年度配信楽曲は2025年12月22日付の集計開始日：2025年12月8日以降に配信された作品が対象）
＜クレジット：オリコン調べ（2026年5月11日付：集計期間：2026年4月27日〜5月3日）＞